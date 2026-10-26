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A Coruña

La Asociación de Amigos del Mus dona 1.755 euros a la Cocina Económica y anuncia la XXII Liga que comienza este viernes 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/10/2026 21:47
La Asociación de Amigos del Mus realizó este lunes un donativo a la Cocina Económica
La Asociación de Amigos del Mus realizó este lunes un donativo a la Cocina Económica
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La Asociación de Amigos del Mus acudió este lunes a la Cocina Económica para entregar una donación de 1.755 euros. La cantidad procede de la recaudación del XXI Torneo Ciudad de A Coruña de Mus, celebrado el pasado 10 de octubre en el S. C. Casino y en el que participaron 42 parejas. 

Con esta iniciativa, Amigos del Mus Coruña vuelve a vincular la actividad deportiva y social de sus torneos con una acción solidaria en beneficio de una institución de referencia en la atención a las personas más vulnerables de la ciudad.

Afiche de la XXII Liga Interclubes de Mus 2026-2027
Afiche de la XXII Liga Interclubes de Mus 2026-2027

La oportunidad fue propicia para presentar la XXII Liga Interclubes, con 13 equipos y 166 jugadores, de los cuales 15 son mujeres, que comenzará este viernes 20 de octubre

La nueva edición consolida esta competición como una de las principales citas del calendario del mus coruñés, con la participación de clubes de la ciudad y su entorno. El objetivo de seguir fomentando la afición por este juego de cartas, la convivencia entre jugadores y la competición deportiva.

Durante el encuentro también se recordaron los resultados de la pasada temporada, en la que el Caranza se proclamó campeón de Liga y Supercopa, mientras que el Atlético Os Castros conquistó la Copa.

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