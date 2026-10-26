Un momento del rescate del marinero Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años un marinero sufría un accidente en el muelle de Oza al quedarle atrapado un brazo en la fabricadora de hielo. En 1976, hace 50 años, un niño que realizaba la colecta del Domund veía como otro pequeño le robaba la hucha, con 2.500 pesetas dentro; en 1951, hace 75 años, el Pleno aprobaba la urbanización del primer tramo de la ronda de Nelle; y hace cien años, en 1926, dos submarinos franceses se resguardaban del mal tiempo en el puerto herculino.

Hace 25 años | Un marinero queda atrapado en una máquina fabricadora de hielo de Oza

Todos los marineros se encomiendan a la Virgen antes de partir hacia alta mar, sin embargo, ni siquiera en tierra los tripulantes están a salvo de peligros. El muelle de Oza vivió una ajetreada mañana cuando el grito de un marinero alertaba de un accidente. Se atrapó un brazo mientras limpiaba la fabricadora de hielo. Las operaciones de rescate duraron una hora y el paciente fue trasladado al Juan Canalejo con una herida grave.

Además, Francisco Vázquez y Xosé Cuíña consideran las instalaciones de Renfe en San Cristóbal como el lugar idóneo para la estación intermodal, mientras que en Madrid fallece el pintor coruñés Eugenio Granell, considerado el último representante del surrealismo. Tenía 89 años y había sufrido una embolia pulmonar.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Un niño coruñés sufre el robo de la hucha de su colecta del Domund

En la calle de El Ferrol, frente al Palacio de Justicia, un chico que se hallaba realizando la colecta del Domund con una hucha en la mano, cuando se acercó a él otro muchacho, quien le dijo que le iba a dar dinero para las misiones, pero lo que hizo fue quitarle, violentamente, la hucha y darse a la fuga. Según el pequeño, había recaudado unas 2.500 pesetas.

La Policía ha conseguido desarticular una amplia organización de miembros de unos titulados “Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre”, quienes han reivindicado los atentados terroristas con explosivos llevados a cabo en edificios oficiales y monumentos conmemorativos del Movimiento Nacional que tuvieron lugar el 18 de julio. Se han localizados seis pisos francos en Galicia, en Ferrol, La Coruña y Vigo.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El Pleno aprueba la urbanización del primer tramo de la ronda de Nelle

Se reunió el Pleno municipal, que aprobó la cesión gratuita de un solar en Ciudad Jardín a la viuda del doctor don Ramón Cobián Otero. También es aprobada una propuesta para la urbanización de las calles en torno al mercado de San Agustín y dos proyectos: uno de urbanización del primer tramo de la ronda de Nelle (plaza de San Pedro de Mezonzo a la avenida de Arteijo), y que será una avenida de 31 y 24 metros de anchura; y otro para construcción de la escalinata de enlace entre las avenida de Fernández Latorre y Primo de Rivera, por importe de 165.599 pesetas. En la misma reunión también se procede a la aprobación a la propuesta de la Comisión de Beneficencia relativa a obras de reforma del Teatro Rosalía.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Dos submarinos franceses se resguardan del mal tiempo en el puerto

A mediodía entraron de arribada por el mal tiempo en nuestro puerto dos submarinos franceses que, procedentes de Brest, se dirigen a Casablanca. Son el “V.R.” (Víctor Reéveiller), de 800 toneladas y que dispone de un calón y dos tubos lanzatorpedos; y el “C.A” (Carissan), de 53 toneladas, un cañón y cuatro tubos lanzatorpedos.

En la crónica de sucesos, la dueña de la platería “El Rubí”, situada en la calle Real número 46, bajo, junto a otra mujer, entregaron a los guardias de seguridad número 57 y 91 un joven de 15 años al que sorprendieron dentro de dicho establecimiento al estar sustrayendo varios objetos, ocupándosele al ser detenido dos relojes, un crucifijo y plata y ébano, dos tenazas y siete armónicas.

Submarinos que entraron en A Coruña en 1926 Archivo El Ideal Gallego

Portada de El Ideal Gallego del 26 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego