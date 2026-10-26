Un géiser para dar la bienvenida al chorreo de visitantes del acuario

El géiser, durante su etapa de actividad Fernando Losada Rodríguez

El final de milenio sembró en A Coruña una semilla de futuro, un mensaje de crecimiento y florecimiento de una ciudad que, en unas ocasiones se cumplió y en otras no. A Coruña despidió el año 1999 plantando un metrosidero junto al Obelisco, como símbolo del futuro vegetal. En este caso, tal y como adelantó El Ideal Gallego la pasada semana, el Ayuntamiento ha certificado su muerte casi 27 años después, tras un infructuoso traslado y su certificado de defunción.

Pero ese mismo año se plantó en la ciudad otra semilla de progreso y prosperidad, que hasta la fecha ha visto pasar a más de seis millones de visitantes: la Casa de los Peces o Aquarium Finisterrae. Un chorreo de personas que, de hecho, llegó a tener su bienvenida precisamente en forma de gran chorro o géiser artificial.

No se concibe otra ubicación para un gran acuario coruñés que no sea dando la bienvenida a la bahía atlántica. Sin embargo, conciliar esa construcción de reclamo mundial con el paseo marítimo más largo de Europa dio en una solución arquitectónica muy concreta y que debió ser completada por dos elementos que debían funcionar como atractivos per se.

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Así lo manifiesta Moncho Núñez, divulgador y responsable del proyecto museológico que dio lugar al Aquarium Finisterrae. “Tanto este géiser como el pez veleta de Peteiro fueron sugerencias de la constructora para servir de referencia a la ubicación del acuario, dado que una condición que se había pedido anteriormente para el edificio era que no superase la cota del Paseo Marítimo”, recuerda. “La idea era no quitar las vistas al mar, y también no competir visualmente con la Torre de Hércules; el surtidor o géiser, así como el pez (uniserratus bicaudatus) servirían para decir dónde estaba la Casa de los Peces a los visitantes”, añade el también director de los Museos Científicos de A Coruña en aquel entonces.

El falso géiser es en realidad un gran chorro de agua, que se recogía en las profundidades marinas y, mediante una potente bomba de 91 kW, expulsaba un enorme chorro de 50 metros de altura desde el interior del mar. Era la original forma en la que el Aquarium Finisterrae decía “aquí estoy” y “bienvenidos” a los visitantes.

Sin embargo, la estructura se encontró con dos problemas: la marea negra provocada por el Prestige y el evidente chorreo de agua nociva, así como las necesidades propias de esa gran bomba para expulsar el agua.

Según afirma Núñez, el motivo de lo efímero de su funcionamiento puede resumirse en el mismo por el que cualquier familia apaga el interruptor en cuanto se da cuenta: “El problema del surtidor es que consumía mucha energía eléctrica”.

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De manera intermitente, entre los años 1999 y 2003 permaneció activo, mientras que en 2007 la estructura de bombeo se modificó para recoger el agua a 17 metros de profundidad. Sin embargo, después de varias pruebas, acabó por secarse de manera definitiva.

Aunque ni el géiser ni el metrosidero existen ya, ambos han dejado un gran recuerdo en una generación que los vio como un símbolo de una nueva A Coruña.

Los únicos géiseres que se pueden ver ya tienen que ver con algún despiste en alguna que otra obra.