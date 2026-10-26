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A Coruña

Galletas de jengibre, el Cascanueces o renos: estos son los elementos que llenarán de magia navideña la plaza de María Pita

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
26/10/2026 11:43
Montaje de los elementos del mercadillo de Navidad en María Pita
Montaje de los elementos del mercadillo de Navidad en María Pita
Patricia G. Fraga
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La Navidad está a la vuelta de la esquina. En cuanto este fin de semana Halloween y Samaín llenen de terror las calles, se pondrá definitivamente en marcha la maquinaria navideña. También en A Coruña, donde uno de los grandes retos este año es quitar el mal sabor de boca que dejó el mercadillo de María Pita, que este año se apunta a hacer de este espacio un lugar a la altura de los míticos europeos. La transformación se inició hace unas semanas con las casetas, pero ahora en la plaza ya empiezan a esperar los paquetes que ocultan los elementos de Navidad que llenarán de luz y color el centro de la ciudad.

Montaje de los elementos del mercadillo de Navidad en María Pita
Los operarios montan un árbol en María Pita
Patricia G. Fraga

Palés y cajas esconden algunos de los tesoros y sorpresas con las que el Ayuntamiento quiere sorprender en la Navidad de 2026-2027. Con la empresa Ximénez al mando, una de las grandes del sector de la iluminación ornamental, y con su catálogo de productos en la mano, se puede empezar a imaginar cómo quedará el mercadillo.

Así, entre los paquetes aparecen varios elementos decorativos de la colección 'Fábula' de Ximénez. "Un universo de figuras que cobran vida. Renos, osos, gnomos, personajes navideños y pequeñas criaturas iluminan la temporada con un toque de fantasía. 'Fábula' transforma cada escena en una historia y cada instalación en un pequeño momento de magia compartida", define la empresa sus productos.

Galleta de jengibre y bota de regalos
Galleta de jengibre y bota de regalos
Ximénez Group

En María Pita se podrán ver cosas como galletas de jengibre de unos dos metros de altura o una bota de Papá Noel roja y blanca llena de regalos, de tres metros, ambas con iluminación continuada tipo flash. También columnas de luz con copos de nieve verticales a modo de marco, un gran asiento con forma de reno que hará las delicias de los niños y los soldados de 'El Cascanueces' vigilando la plaza desde sus más de dos metros de altura.

Asiento de reno y soldado de 'El Cascanueces'
Asiento de reno y soldado de 'El Cascanueces'
Ximénez Group

Un vistazo a los paquetes también permite saber que A Coruña contará con un gran abeto vegetal. "Ilmex -Ximénez Group- dispone de una línea clásica de árboles vegetales disponibles en varias medidas. Con forma tradicional y pie metálico visible, este árbol permite decorar grandes espacios de forma rápida y económica, sin necesidad de gran espacio para su almacenamiento", explican. También vegetales serán las boas decoradas, que incluyen microlámparas, lazos, cintas o bolas.

Árbol vegetal
Árbol vegetal
Ximénez Group
Guirnalda vegetal
Guirnalda vegetal
Ximénez Group

Los operarios continuaban este lunes con el montaje de la Navidad en María Pita, con la vista puesta en que en poco más de un mes se enciendan las luces que llenen de magia festiva la ciudad.

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"Durante siete u ocho semanas iremos haciendo esa transformación, que este año será el gran punto de encuentro de la Navidad", prometió la alcaldesa, Inés Rey, a principios de octubre. Comentaba entonces que en María Pita habría tres espacios diferenciados, aunque conectados entre sí. Desde Puerta Real al palacio municipal se pondría el mercado navideño y una casa de Papa Noel. El mercado lo compondrán seis casetas que se ponen a disposición de hosteleros de la ciudad de manera gratuita, centradas en gastronomía local y relacionados con la navidad. En el centro, mirando hacia el Ayuntamiento, se instalará el árbol de gran tamaño y un palco de la música que se llenará de programación cultural. Y a la izquierda, un carrusel y un trenecito en el espacio infantil.

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