A Coruña
Feijóo volverá a Galicia por segundo fin de semana consecutivo en precampaña: el sábado recalará en A Coruña
La previsión es que participe en un acto en ExpoCoruña en el que estará acompañado del líder del PPdeG, Alfonso Rueda, y del candidato popular a la Alcaldía, Miguel Lorenzo
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volverá a Galicia por segundo fin de semana consecutivo y tiene previsto participar en "un gran acto de precampaña" en la ciudad de A Coruña.
Así lo han confirmado los populares, que ya han difundido en redes sociales el cartel que certifica que Feijóo regresará a su comunidad de origen el próximo fin de semana.
La previsión es que participe en un acto en el que estará acompañado del líder del PPdeG, Alfonso Rueda, y del candidato popular a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo.
El acto político se celebrará en el mediodía del sábado en ExpoCoruña.