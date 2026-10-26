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A Coruña

Estos son los servicios mínimos de Renfe para la huelga ferroviaria de este jueves

El paro, convocado por Semaf, se producirá en todo el territorio nacional

Dani Sánchez
Dani Sánchez
26/10/2026 14:47
Dos viajeros, en las taquillas de la estación de tren de A Coruña durante la huelga ferroviaria
Dos viajeros, en las taquillas de la estación de tren de A Coruña durante la anterior huelga ferroviaria
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La estación de tren de A Coruña se prepara para una nueva jornada de caos. Será, previsiblemente, durante este jueves, con motivo de la huelga ferroviaria convocada por el Sindicato de Maquinistas Semaf en todas las empresas del Grupo Renfe tras constatarse el "bloqueo administrativo" de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria. Un aspecto con el que discrepa la compañía ferroviaria, quienes consideran "incoherente que se convoque una huelga contra su servicio por cuestiones ajenas a la compañía, como la normativa de tiempos de conducción, o determinadas actuaciones de la inspección de trabajo, que también están fuera de su capacidad de decisión".

Los maquinistas convocan a una huelga de 24 horas en Renfe, el jueves 29 de octubre

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Según la operadora, respecto al acuerdo firmado el pasado mes de febrero en el que se "adquirió el compromiso de reforzar el sistema ferroviario tras el accidente de Adamuz" -acuerdo firmado también por Semaf-, Renfe asegura que se "han cumplido de manera íntegra todas las obligaciones asumidas, tal como se ha informado en las diferentes reuniones de seguimiento del acuerdo desarrolladas en abril, mayo y octubre".

Servicios mínimos

Para no trastocar muchos los planes de los viajeros con nuevos retrasos y cancelaciones de última hora, Renfe ha establecido los siguientes servicios mínimos: 

Autobuses para trasladar viajeros en la estación intermodal

Comienza el ‘apagón’ total de la estación de tren que obligará a trasladar por carretera a los viajeros

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- En Cercanías, los servicios mínimos quedan establecidos en función de diferentes franjas horarias: en horario punta (de 06.00 horas a 09.00 horas; de 13.30 a 15.30 horas, y de 18.30 a 20.30 horas) quedan establecidos en el 75% en horas punta, y en el resto del día, en el 50% del servicio habitual.

En los trenes de Media Distancia se establece una media de 65% de los servicios habituales.

- En los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, queda establecido en un 73% de los servicios habituales.

En Mercancías, se establece un porcentaje del 26% del servicio programado.

Un viajero se baja de un bus fletado por Renfe, en el anterior paro ferroviario de la estación de tren de A Coruña

A Coruña se prepara para un nuevo apagón total en la circulación ferroviaria

Más información
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