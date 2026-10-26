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A Coruña

El nuevo centro de daño cerebral de A Coruña se inaugurará "en unas semanas" 

Los usuarios reclaman, con motivo del día mundial de esta enfermedad, más atención y recursos para todas las familias 

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
26/10/2026 14:14
Acto de Adadeco por el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido
Acto de Adadeco por el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido
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La Asociación Daño Cerebral A Coruña, conocida como Adaceco, cuenta los minutos para inaugurar su nuevo centro, muy próximo al Chuac, que mejorará significativamente la capacidad de atención a los usuarios. Será "en unas semanas" cuando este "sueño" por fin se haga realidad, tal y como adelantó este lunes el presidente de la entidad, Juan Luis Delgado. 

La obra ya está terminada desde hace tiempo, pero las licencias retrasaron su apertura, en un inicio prevista para los meses de julio o agosto. A la espera de los últimos trámites, Adaceco ya prepara su mudanza a este nuevo espacio, que será cuestión de semanas, según se reveló esta mañana Delgado en un acto con motivo del Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido en María Pita. 

"Hace tres años era un sueño, pero hemos conseguido lo imposible", celebró el presidente de Adaceco, quien agradece a todos los implicados su colaboración, desde las "piedras más pequeñas" a las "rocas más grandes". Entre estas últimas están Inditex, que aportó 927.841 euros; la Diputación de A Coruña, con 300.000 euros; y la Xunta de Galicia, con 185.003 de la Xunta de Galicia, a los que se suman 943.673 euros de financiación propia. 

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También agradece al Ayuntamiento de A Coruña, que cedió la parcela de casi 2.000 metros cuadrados ubicada en Eirís para construir este edificio, que cuenta con tres plantas y que permitirá ofrecer atención especializada a alrededor de 40 personas, tanto en rehabilitación física, cognitiva, funcional y psicosocial.

A esta colaboración también se refirió este lunes la alcaldesa, Inés Rey, que participó en la jornada organizada por Adaceco en María Pita, donde escolares de distintos colegios de la ciudad disfrutaron de distintos juegos y deportes adaptados. "Cedemos esa parcela municipal en Elviña para facer posible un proxecto moi importante para mellorar a atención, a rehabilitación e a calidade de vida das persoas con dano cerebral", explicó la regidora, quien agradeció la labor de Adaceco en sus 25 años de historia. 

La alcaldesa quiso reivindicar especialmente el papel de las personas cuidadoras, porque "cando unha persoa sofre dano cerebral, a vida da súa familia cambia por completo": "O voso esforzo merece apoio, recursos e respostas, e esa é unha responsabilidade que debemos asumir desde as administracións", comprometió Rey. 

Al acto también acudió la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, así como otros miembros de la Corporación municipal y representantes del PP y del BNG de A Coruña. 

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