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A Coruña

El agua de A Coruña es de las que menos cal tiene de España

Abel Peña
Abel Peña
26/10/2026 11:06
Agua del embalse de Cecebre saliendo de un grifo en A Coruña
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El embalse de Cecebre tiene un agua blanda. Según el último análisis, de junio de 2026, publicado en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac), del Ministerio de Sanidad, el agua de la red de la ciudad tiene 33 miligramos por litro de carbonato cálcico. Es la conclusión de un estudio de Cafetero.es. Con esa cifra, ocupa el puesto 42 de las 48 capitales, de más dura a más blanda.

Para elaborar la clasificación, Cafetero.es ha recogido el último análisis de dureza disponible en el Sinac para la red principal de cada una de las 48 capitales de provincia con datos.  Las ciudades se clasifican con la escala que usan los fabricantes para programar la descalcificación: agua blanda hasta 180 mg/l, media entre 180 y 360 y dura por encima.

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A Coruña queda así por debajo de la mediana de las capitales, situada en 120 miligramos por litro. Su agua tiene quince veces menos cal que la de Valencia, la capital más dura. En el extremo de las aguas más duras están Valencia (490), Castellón (466) y Cuenca (423); en el de las más blandas, Pontevedra (menos de 10), Segovia (13) y Salamanca (23).

Dentro de Galicia, A Coruña tiene menos cal que Lugo (43 mg/l), pero más que Ourense (28 mg/l) y Pontevedra (menos de 10 mg/l).

La dureza del agua mide la cantidad de calcio y magnesio que lleva disuelta. Al calentarse, esos minerales se depositan en forma de cal en resistencias, conductos y depósitos. Con un agua blanda como la de A Coruña, ese proceso es lento: la cal tarda mucho en acumularse y la cafetera necesita menos mantenimiento.

"Con el agua de A Coruña, la cafetera lo tiene fácil. No hace falta comprar agua embotellada para el café: la del grifo funciona bien y basta con descalcificar de vez en cuando", explica Eduardo, responsable de Cafetero.es.

  

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