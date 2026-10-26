Detenido un delincuente habitual como sospechoso de la ola de robos en negocios de Ramón y Cajal

Puerta destrozada en la Cafetería Fórum de A Coruña Patricia G. Fraga

La Policía Nacional ha detenido a un sospechoso de los robos que se han cometido en los últimos días en el entorno de Ramón y Cajal, donde el pasado fin de semana amanecieron con las lunas rotas. El sujeto detenido es sospechoso de por lo menos dos robos con fuerza, además de un atraco por el método de tirón.

Efectivamente, hace unos días, abordó a una mujer de avanzada edad en la misma zona y le arrebató el bolso por el método del tirón. El sujeto, un delincuente habitual, ha pasado a disposición judicial, aunque no se sabe si el juez ordenará su ingreso en prisión, a pesar de sus antecedentes, se enfrenta a varios años de cárcel, así como a la expulsión del país, dado que es de nacionalidad rumana.

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Para entrar en los locales donde robaba,