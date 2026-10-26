Comienza la elevación de la duna de 360 metros que protege Riazor del oleaje

Montaje de la duna en la playa de Riazor Germán Barreiros

De nuevo llega esa época del año, uno de los hitos del calendario coruñés, como el encendido navideño: la formación de la duna de Riazor. Las máquinas volvieron este lunes a remover el arenal para levantar el obstáculo, lo que supone remover miles de metros cúbicos de material. La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, pasó por la zona a mediodía para comprobar la marcha de los trabajos, que se prolongarán toda la semana. “Como cada ano, os técnicos de Medio Ambiente revisarán de maneira continua a estrutura para reforzala ante fenómenos costeiros de especial magnitude que poidan danar a duna e poñer en risco o Paseo”, comentó la concejala.

Hasta el viernes, los operarios de las bulldozers amontonarán la arena para formar un muro inclinado que superará los dos metros de altura en algunos puntos. Una tercera máquina, una retroexcavadora, perfilará la duna para que su función de barrera frente al mar sea la adecuada. Como siempre, permanecerá en Riazor hasta mediados de mayo, momento a partir del cual se allanará de cara a acoger a los bañistas de la temporada que comienza el 15 de junio.

Desde 1995

La duna se levantó por primera vez en 1995 después de varios temporales que destrozaron la balaustrada del Paseo, y ha ido perfeccionándose con el paso de los años. En un principio se concibió como una medida provisional, mientras se reformaba el Paseo. La duna medía solo 150 metros, y acabó llegando hasta los 360, lo que supone remover 23.300 metros cúbicos de arena. Además, al principio se levantaba muy cerca del Paseo, de manera que cuando las olas conseguían rebasar el obstáculo, caían directamente sobre la acera.

Esto ocurría después de varios temporales, cuando el obstáculo se iba erosionando convirtiéndose en una rampa por la que subían las olas para caer en el Paseo e inundar la calzada. La solución de la Dirección de Emergencias fue sencilla: cavar un foso en el lado más cercano a la acera, innovación que se implantó hace ocho años. También se probó otro modelo, uno doble, que no funcionó, así que se volvió al anterior.

La duna tiene que rehacerse una media de tres veces al año cuando el desgaste por los embates de las olas hacen que pierda efectividad. En total, la Concejalía de Medio Ambiente invierte más de 10.000 euros al año para levantar y allanar este obstáculo que se ha convertido en un rasgo más de Riazor. Por lo menos, en invierno.