Los churros de Bonilla a la Vista: 40 empleados que generan 3,75 millones de euros

Productos que se pueden consumir en una churrería de Bonilla a la Vista Quintana

Bonilla a la Vista es una empresa muy conocida por las cinco churrerías que regenta en A Coruña y las patatas fritas que fabrica en Sabón (Arteixo). Estos dos negocios conforman un grupo empresarial que registró una facturación de 9,58 millones de euros y un beneficio de 597.732 euros durante el ejercicio de 2025, según recogen sus cuentas anuales.

Su actividad se reparte entre dos sociedades mercantiles: Epagal (con domicilio social en el polígono arteixán) y Bonilla e Hijos (con sede en la calle Galera, 52). Entre ambas se contabilizan 70 empleados (40 dedicados a los locales de hostelería y 30 a la factoría), según los datos depositados en el Registro Mercantil.

Liderazgo

¿Cuál de las dos ramas del negocio aporta más dinero? Las cuentas del Registro Mercantil correspondientes al año pasado no dejan lugar a dudas: la fábrica de patatas (Epagal) vivió un excelente ejercicio, ya que contabilizó unas ganancias netas de 408.143 euros, frente a los 41.546 euros del 2024, lo que supuso una subida del 882%. Las ventas pasaron de 5,37 a 5,83 millones de euros (supusieron el 61% de todo el grupo).

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Estos datos reflejan una importante mejoría derivada de unos menores costes. Cabe tener en cuenta que la subida del precio del aceite de oliva había afectado de forma importante a la compañía en años anteriores.

Bonilla e Hijos, sociedad mercantil que administra las churrerías, sumó un beneficio neto de 189.589 euros y unas ventas de 3,75 millones de euros (un 39% del total).

Este grupo empresarial nació en Ferrol en el año 1932 de la mano de Salvador Bonilla, cuando abrió una primera churrería. En 1949, se trasladó, junto su esposa y sus hijos, a la vecina A Coruña, donde inauguró un nuevo local en la céntrica calle Orzán (para posteriormente pasar a la calle Galera, donde abrió en 1958 la churrería que sigue en funcionamiento hoy en día.

Su factoría, inaugurada en 1988, produce aproximadamente 400 toneladas de patatas fritas al año, de las que cerca del 15% se exporta al extranjero ). Los meses con más demanda son junio, julio, agosto y septiembre. De aquí también sales los churros para sus locales de hostelería de A Coruña. Bonilla a la Vista define sus patatas como “crujientes” elaboradas con patata, 100% aceite de oliva y sal marina, tal y como recoge su página web.

Expansión

En estos últimos años, la empresa se ha centrado en el proceso de internacionalización. En la actualidad, el producto de Bonilla a la Vista se vende en un total de 23 países (España, Alemania, Andorra, Australia, Bahamas, Bélgica, Canadá, Saint Martin, Corea del Sur, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Taiwan y Estados Unidos).

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El responsable de la compañía, Fernando Bonilla, explicó a este diario durante este año, que los países que más demandan las patatas fritas son Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Además, indicó que el primer mercado fuera de España al que llegó Bonilla a la Vista fue Japón hace unos 20 años. “Fue el primer país. Nos vieron en una exposición en Barcelona y nos pidieron 3.000 latas”, detalló.

En febrero de 2020, la película coreana ‘Parásitos’ hizo historia al ser la primera cinta rodada en habla no inglesa en conseguir el Oscar a Mejor Película. Sin pretenderlo, Bonilla a la Vista protagonizó titulares de prensa en múltiples periódicos y programas de televisión de todo el mundo. ¿La razón? La decisión del director Bong Joon-Ho de incorporar una de las icónicas latas de medio kilo de esta empresa gallega en una de las escenas más importantes de la película, lo que ayudó a dar a conocer la marca.

Al contrario de lo que piensa mucha gente, la entrada de esta marca de patatas fritas en Corea del Sur se produjo con anterioridad. “Un distribuidor contactó para vender allí productos españoles”, señaló el responsable de Bonilla a la Vista, Fernando Bonilla. De hecho, la compañía gallega mandó allí 70 contenedores portuarios. Posteriormente, llegó la fama derivada de la película.

Como novedad introducida por la compañía durante los últimos años, a la tradicional lata de medio kilo de patatas fritas se ha sumado un nuevo formato, de 275 gramos, que se suma a la familia de bolsas de 300, 150, 50 y 30 gramos.