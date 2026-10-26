Estas son las dos churrerías de Bonilla a la Vista en A Coruña que más venden

Personal del Bonilla de Juan Flórez, en una imagen de 2025 Quintana

Churros recién hechos y chocolate caliente en las churrerías Bonilla a la Vista. Este es el espíritu que guía a los cinco establecimientos de los que dispone esta compañía en la ciudad de A Coruña.

Están ubicados en múltiples puntos, lo que le permite abarcar varios barrios: en la calle Real, Ramón y Cajal, Ronda de Outeiro, calle Galera y en Juan Flórez. Estos dos últimos son claves para el negocio, porque son los que actualmente lidera el ranking de ventas al público, al estar situados en zonas con muchos vecinos, con diversos comercios, oficinas y registrar importantes trasiegos de visitantes.

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El responsable de la empresa, Fernando Bonilla, confirmó este dato a este diario el pasado mes de diciembre. De hecho, explicó que el local de Juan Flórez había superado durante unos meses en 2025 al de la calle Galera. La explicación, según detalló, es que en la zona centro de la ciudad han cerrado múltiples comercios durante los últimos años y no tiene tantos habitantes como el entorno del Ensanche.

Ampliación

La churrería situada en Juan Flórez se sometió a una importante remodelación durante el año pasado que le permitió ganar más aforo. “Queríamos aumentar el espacio. Por aquí pasan a diario muchas personas y se nos estaba quedando pequeño”, explicó Fernando Bonilla.

Para lograr este objetivo, la empresa expandió el establecimiento a un local anexo. En concreto, en el antiguo bajo de Viajes Paco, con lo que no solo se duplicó el espacio, sino que se ganó una entrada más en la plaza de la Torre de los Maestros: “Pienso que es todo un acierto”, concretó el máximo responsable de Bonilla.

El establecimiento de Juan Flórez empezó a funcionar en 2002. Con la ampliación, logró superar los 100 metros cuadrados de espacio, lo que permitió atender a un mayor número de clientes.

Esta actuación también sirvió para acometer una modernización del espacio, además de una nueva entrada, con rampa para personas con movilidad reducida. En el acto de presentación de la remodelación realizado en octubre de 2025, Fernando Bonilla aprovechó para dar las gracias al equipo de la churrería y a los clientes.

El local hostelero de la Galera, en Pescadería, es el más antiguo en funcionamiento de Bonilla a la Vista. Abrió sus puertas en 1958 después de que la empresa se trasladase desde su primera churrería, que estuvo situada en la calle del Orzán.