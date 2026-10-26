A Coruña
Buxadé acudirá a una carpa de Vox en el Obelisco el próximo sábado
Es el mimto tipo de acto al que acudió Abascal el miércoles pasado y que acabó en disturbios
Las autoridades temen que se repitan los altercados este sábado, cuando se espera que el vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, acuda a una mesa informativa que el partido conservador va a instalar a la sombra del Obelisco, en los Nuevos Cantones.
Hay que recordar que fue una simple mesa informativa lo que se instaló el miércoles en María Pita que Santiago Abascal simplemente fue a visitar y a ofrecer una rueda de prensa. Aquello bastó para movilizar a la izquierda en una protesta que degeneró en graves disturbios.
Buxadé se ha distinguido en público por defender el sector pesquero ante la UE. Lleva desde 1995 en política, y comenzó en Falange Jons, aunque luego se afilió al PP antes de entrar en VOX.