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A Coruña

Buxadé acudirá a una carpa de Vox en el Obelisco el próximo sábado

Es el mimto tipo de acto al que acudió Abascal el miércoles pasado y que acabó en disturbios

Abel Peña
Abel Peña
26/10/2026 21:19
Imagen del acto de Vox en María Pita
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Las autoridades temen que se repitan los altercados este sábado, cuando se espera que el vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, acuda a una mesa informativa que el partido conservador va a instalar a la sombra del Obelisco, en los Nuevos Cantones. 

Hay que recordar que fue una simple mesa informativa lo que se instaló el miércoles en María Pita que Santiago Abascal simplemente fue a visitar y a ofrecer una rueda de prensa. Aquello bastó para movilizar a la izquierda en una protesta que degeneró en graves disturbios.

Tras la marcha del líder de Vox, la protesta continuó y la tensión creció por lo que tuvieron que actuar los agentes

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Buxadé se ha distinguido en público por defender el sector pesquero ante la UE. Lleva desde 1995 en política, y comenzó en Falange Jons, aunque luego se afilió al PP antes de entrar en VOX

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