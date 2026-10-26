Buxadé acudirá a una carpa de Vox en el Obelisco el próximo sábado

Imagen del acto de Vox en María Pita Quintana

Las autoridades temen que se repitan los altercados este sábado, cuando se espera que el vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, acuda a una mesa informativa que el partido conservador va a instalar a la sombra del Obelisco, en los Nuevos Cantones.

Hay que recordar que fue una simple mesa informativa lo que se instaló el miércoles en María Pita que Santiago Abascal simplemente fue a visitar y a ofrecer una rueda de prensa. Aquello bastó para movilizar a la izquierda en una protesta que degeneró en graves disturbios.

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Buxadé se ha distinguido en público por defender el sector pesquero ante la UE. Lleva desde 1995 en política, y comenzó en Falange Jons, aunque luego se afilió al PP antes de entrar en VOX.