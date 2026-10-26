Amparo sufrió un ictus en A Coruña el día después de cumplir 80 años: “Supe lo que me pasaba y no tuve miedo”

Amparo Castellví elabora una tortilla en el centro de Adaceco Javier Alborés

El 27 de abril de este año Amparo Castellví cumplió 80 años. Al día siguiente, sufrió un ictus. “Fue el regalo que me hizo, fíjate tú”, cuenta con una sonrisa en la cara esta usuaria de la Asociación de Daño Cerebral de A Coruña (Adaceco). Porque si algo caracteriza a Amparo es su manera de afrontar lo ocurrido, sin perder la calma ni las ganas de seguir adelante: “Yo no me lo tomé a mal ni tuve miedo”. Cinco meses después, su recuperación se mide en pequeñas conquistas cotidianas: ha vuelto a vivir sola, a cocinar y a salir a pasear. Porque, para ella, recuperar la autonomía también significa recuperar su vida.

El día que Amparo sufrió el ictus venía de una exposición de la Fundación MOP. Había ido con una vecina y tenía “muchísimas ganas”. Pero al volver a casa, le falló una pierna. “Me levanté, pero me volví a caer y me di un golpe muy grande. Entonces ya llamé a mis hijos. Fue todo muy rápido”, recuerda.

Es fácil que en momentos así, el miedo y el nerviosismo se apodere de uno. Pero no fue el caso de Amparo. Ella supo “en todo momento” lo que le pasaba: “Te digo el porqué, y se lo digo a mucha gente: yo cuando iba al centro de salud, veía el cartel de las tres efes –Fala, Forza e Faciana– y siempre que lo leía pensaba: ‘esto es importante’. Y cuando me pasó, lo supe inmediatamente”.

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Es curioso porque vivimos rodeados de carteles –en el médico, en el dentista, en los centros públicos, en los colegios...– y, sin embrago, solemos hacerle un caso nulo. Pero para Amparo marcó la diferencia porque pudo actuar rápido, fundamental en estos casos, y vivir este momento desde la calma. “De hecho, me contaba mi nieta que me caía y yo me reía. Estaban todos tan pendientes de mí, pero es que no me había hecho daño”, cuenta entre risas.

Aunque evidentemente no es un motivo de felicidad, Amparo reconoce que no se siente “mal” por haber sufrido el ictus y que ella ahora es “feliz”. Lo que más le preocupaba era perder su autonomía, pero la ha ido recuperando poco a poco.

Tras salir del hospital, tuvo que mudarse a casa de uno de sus hijos, pero en cuanto pudo volvió a la suya: “Vivo en un dúplex y desde el primer día bajé las escaleras. Me acuesto y me visto sola, salgo a comer, paseo y cocino”, celebra esta abuela que se define como “fuguillas”.

Llegar a Adaceco la ayudó en muchos sentidos, aunque al principio no quería ir: “Pensaba en un centro de día de mayores. Y yo tengo la edad, pero de aquí (se señala la cabeza), no me siento así”, reconoce.

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Animada por su hija, fue a probar y le encantó: “Hago fisio y terapia ocupacional, donde me ponen a hacer de todo, como a cocinar y hacer croquetas para mis nietos”.

Aunque le gustaría avanzar más rápido, la rodilla le condiciona mucho la movilidad. En unos días será operada y le pondrán una prótesis: “Tengo muchas ganas”.

Por el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido, que se celebró este lunes, quiere advertir a la gente de que tenga conciencia y se lo tome en serio: “Para mí fue muy importante. Y, si les pasa, que no se queden en casa”.