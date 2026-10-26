A Coruña tendrá que esperar para viajar de pie en el tren

Estación de tren de A Coruña Javier Alborés

A finales del pasado año 2025, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, abordaba la posibilidad de poder viajar de pie en el tren. La medida, habitual en otros países de Europa, apuntaba a optimizar la capacidad de los convoyes en rutas de corta y media distancia, una estrategia más que consolidada en otras redes ferroviarias. Para ello, Puente planteaba eliminar la reserva previa de asientos, una práctica que no solo busca rentabilizar el espacio disponible, sino solventar la problemática de plazas vacías en determinados trayectos. Esta supresión de reserva previa será por fin efectiva en algunos servicios de Media Distancia y Regionales que tengan A Coruña como origen o destino. Sin embargo, todavía no se podrá viajar de pie en el tren.

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Y es que, según explicaron desde Renfe, la comercialización de los billetes continuará limitada al número de plazas disponibles en asiento, por lo que únicamente se venderán billetes hasta completar la capacidad asientos de cada tren. Esto choca con el planteamiento inicial del ministro, quien auguraba para la red ferroviaria española prácticas que se realizan en naciones como Alemania, Bélgica, Polonia, Suiza o Países Bajos, entre otros, donde a menudo los trenes -sobre todo en hora punta- operan con este sistema flexible. El principal problema es que en España, según expertos en el ferrocarril gallego como Xosé Carlos Fernández, si bien las velocidades de estos servicios permiten viajar de pie, "los trenes (serie 594 y 599) carecen de barras o apoyos que permitan viajar de pie".

Otro de los expertos en el Eje Atlántico como Carlos Pérez Fontana, sin embargo, consideran que, aunque es positivo y casi obligatorio crecer a la par que Europa, podría existir un gran problema en determinadas horas punta, por lo que no terminaría por solucionar, al menos sin viajar de pie, la alta demanda de algunos servicios. Desde la Plataforma de Usuarios de Media Distancia también tienen muestran opiniones divididas con este nuevo modelo. Algunos usuarios lo ven como un perjuicio, pues prefieren elegir una plaza específica para adaptarla a sus necesidades personales o de confort, y otros, creen que soluciona la ineficiencia histórica de los viajes fraccionados, evitando que trayectos cortos bloqueen la venta de billetes para trayectos completos, lo que permitirá a más personas utilizar el servicio.

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El nuevo modelo

La nueva medida de Renfe, que estará habilitada a partir del próximo 12 de diciembre, afectará, en concreto, en los servicios Regionales entre A Coruña y Vigo Guixar -incluyendo servicios con origen o destino Santiago de Compostela y Vilagarcía- y convoyes de Media Distancia entre A Coruña y Ferrol, así como otros desplazamientos en la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Aragón, Castilla y Léon, Navarra y País Vasco. Con este modelo, la compañía busca facilitar un proceso de compra y acceso más ágil para las personas viajeras, puesto que ya no necesitarán disponer de una plaza numerada para utilizar estos trenes, como sucede en otros desplazamientos de proximidad.

Además, desaparecerá el suplemento que hasta ahora debía abonarse por el transporte de bicicletas completas (sin desmontar) y para mascotas de hasta diez kilos (en transportín) y perros de hasta 40 kilos. Aunque, en este momento, en el caso de las mascotas, ya se aplica dicha eliminación para tarifas en desplazamientos con mayor tiempo de viaje, y se irá extendiendo al resto estos servicios en las próximas semanas.

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Red de Cercanías

Así, viajar de pie en el tren no será la única promesa fallida del ministro de Transportes. El adelanto electoral del 29 de noviembre provoca que la legislatura termine antes de tiempo y, con ella, el pacto de investidura suscrito entre PSOE y BNG en materia ferroviaria, que reflejaba la ejecución de un servicio de Cercanías para Galicia. Óscar Puente apuntaba que sería a finales de 2025 cuando se terminaría y el estudio y, de esta forma, se presentaría el proyecto al completo. A día de hoy, los plazos y los términos de la nueva promesa ferroviaria todavía son una incógnita, y los expertos en ferrocarril dudan de que sea una buena solución para descongestionar el gran volumen de viajeros en la Media Distancia y, sobre todo, ven “complicada” su aplicación para 2027.

De esta forma, la propuesta de instaurar servicios de proximidad tendrá que ponerse de nuevo sobre la mesa después de que, en los últimos veinte años, distintos gobiernos lo hayan descartado por “falta de viabilidad”.