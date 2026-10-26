De Mozart a Palomino de la Quintana: A Coruña estrena este miércoles el "formato de máxima proximidad" de la OSG

Juan Antonio Cuéllar, Miguel Ángel Escotet y Gonzalo Castro, esta mañana, en la sede de Afundación Germán Barreiros

La sede coruñesa de Afundación acogerá, desde este miércoles, la nueva temporada del ciclo de conciertos dedicado a la música de cámara de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG). A lo largo de nueve conciertos, entre este mes de octubre y junio del próximo año 2027, el ciclo ofrecerá un recorrido por diferentes épocas, estilos y formaciones: desde el clasicismo y el repertorio ilustrado hasta las grandes obras de los siglos XIX y XX, pasando por la creación española y gallega, así como propuestas que incorporan la tradición musical latinoamericana. Todo ello en un "formato de máxima proximidad" en el que el público podrá "acercarse a proyectos artísticos estables, que permiten desarrollar una faceta fundamental de su actividad musical".

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Así lo concretó durante la mañana de este lunes el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, quien presentó los detalles de la programación, acompañado del gerente del Consorcio para la Promoción de la Música, Juan Antonio Cuéllar, y el concejal de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento, Gonzalo Castro. Según concretó Escotet, este nuevo ciclo reunirá tríos, cuartetos y quintetos de cuerda, así como septetos y ensembles de mayor formato, con obras de autores tan diversos como Haydn, Mozart, Boccherini, Dvorak, Beethoven, Brahms, Britten, Françaix, Nielsen, Rota, Ligeti, Shostakovich, Bartok, Bussi y Palomino de la Quintana.

Inicio por todo lo alto

Presagiaba "mucho trabajo " el propio Juan Antonio Cuéllar para estos primeros meses de la nueva temporada 2026-27 de la OSG. Y es que, a los conciertos de abono, las salidas fuera de Galicia como el reciente éxito colombiano, grandes citas en el Coliseum o recitales solidarios, la OSG también dispondrá este año de conciertos más pequeños, de cámara, en el auditorio de la sede del Cantón coruñés. Un tipo de música que, según apuntó esta mañana Cuéllar, refleja "la expresión más íntima de la música sinfónica". A lo largo del ciclo, habrá agrupaciones de todo tipo, "desde tres músicos a nueve".

Algo que secundó el propio Gonzalo Castro, quien incidió en que la música de cámara no es una versión reducida de la música sinfónica, sino otra manera de construir la experiencia musical: "En ella, cada voz adquiere una presencia propia, singular. Percibimos con especial claridad una entrada, una respiración, una decisión, la manera en la que un instrumento recoge y transforma el que acaba de proponer otro. Esa cercanía exige mucho de nuestros intérpretes y ofrece mucho a quien escucha", comentó.

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La Ensemble Barroco y Clásico de la OSG será la que debute este miércoles (20.00 horas), en un concierto vinculado al contexto del Madrid ilustrado y a la progresiva recepción del lenguaje clásico europeo en España durante la segunda mitad del siglo XVIII. El quinteto de cuerda con dos violas ocupa un lugar central en la propuesta, con obras de Palomino de la Quintana y Boccherini precedidas por el 'Cuarteto op. 42' de Haydn. En noviembre, se sumará Ekléctika Ensemble, formada por diez intérpretes y en la que se combina un quinteto de viento con uno de cuerda para abordar un repertorio camerístico de gran formato. Trío Ecos del Atlántico cerrará el año con su combinación de clarinete, viola y piano.

Orphelion Ensemble, el cuarteto de cuerdas Schubert, el cuarteto Opus, el trío Ferrer, Mirás y González, el grupo instrumental Siglo XX y el grupo Untía protagonizarán estos conciertos durante a lo largo de 2027. Las entradas, y el abono completo, para los conciertos de este ciclo de cámara ya se pueden adquirir en la plataforma de venta online Ataquilla.com.