La zona de prácticas con fuego en Alvedro tendrá un espacio de 8.800 metros cuadrados

Un avión realiza su maniobra de despegue desde la pista del aeropuerto coruñés de Alvedro Quintana

AENA construirá una nueva zona de prácticas de fuego real SSEI (Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios) en el aeropuerto de A Coruña. Esta, diseñada para el entrenamiento continuo, simulación y adiestramiento de los bomberos aeronáuticos bajo condiciones de emergencia reales, se levantará tras el desmantelamiento de la existente.

El proyecto, según el documento ambiental publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), cuenta con un cuenco para el área de quemado, con una red de drenaje para la recuperación de agua y recogida de contaminantes para su tratamiento. Además, la superficie de la parcela presenta un pavimento de zahorra compactada para evitar la propagación del fuego al entorno.

La actuación se completa con una nueva caseta que servirá de almacén de materiales para las prácticas y la definición del vial de acceso a la nueva zona de prácticas desde el aeropuerto. La ubicación del proyecto permitirá minimizar los movimientos de tierras al incluir, únicamente, taludes de desmonte y terraplén. La superficie estimada del total de las actuaciones se estima en 8.811 metros cuadrados.

Durante la fase de operación, la puesta en funcionamiento del proyecto no implica cambios en la capacidad del aeropuerto, ni modificación del número de pasajeros y operaciones. Su puesta en servicio supondrá un incremento del movimiento de vehículos en los periodos de realización de las prácticas, que se desarrollarán con carácter puntual, periódicamente, con la participación de los vehículos de extinción de incendios, utilizándose los viales de acceso al ámbito que discurren por el interior del aeropuerto, sin que en ningún caso representen incremento en los valores de tráfico de la zona.

El aeropuerto de Alvedro dispone de cinco turnos de bomberos. Se realizarían, según expone el proyecto, un total de cinco prácticas anuales, con una duración de cada práctica de, aproximadamente, una hora, siendo la duración de la parte de fuego real de unos veinte minutos.

Alvedro habilitó temporalmente una superficie para la realización de las prácticas del servicio de Salvamento. Contar con una zona de prácticas dentro del propio aeropuerto responde a la necesidad de poder utilizar el material y equipamiento disponible en el aeropuerto, poder organizar los distintos turnos de prácticas, así como a la posibilidad de realizar distintos ejercicios prácticos.

DORA III

El DORA III (Documento de Regulación Aeroportuaria) 2027-2031, aprobado el pasado mes de septiembre, no contempla la prometida ampliación de la terminal de Alvedro. La inversión destinada para el aeropuerto de A Coruña se limita a 50 millones de euros, que se destinarán a actuaciones en la terminal para mejorar la operativa de los vuelos no Schengen, a la construcción del nuevo edificio de salvamento y extinción de incendios (SEI) y cocheras.

También se invertirá en trabajos en el campo de vuelo y la plataforma, incluida la urbanización de la zona de aviación general, el aumento del ancho de la franja y la mejora de las ayudas visuales. Sobre la ampliación de la terminal, la alcaldesa, Inés Rey, recordó que el Gobierno municipal tiene “el compromiso” del Estado, “y entendemos que sigue vigente, porque no tenemos noticias de lo contrario”.