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A Coruña

Una cadena humana consigue rescatar del agua a una mujer en la playa de Riazor

El suceso ocurrió a mediodía de este domingo

Ep
25/10/2026 16:54
La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al mar
Fuerte oleaje en A Coruña este viernes
Javier Alborés
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Varios ciudadanos se han encargado este domingo del rescate de una mujer arrastrada por el mar en la playa de Riazor, en A Coruña, para la que además han solicitado asistencia sanitaria tras lo sucedido.

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El 112 Galicia tuvo constancia de los hechos a las 13.45 horas. Entonces, un particular indicó que la mujer se encontraba en el agua y, según su impresión, no era capaz de salir por sus propios medios. En su llamada, explicó que fueron varios presentes los que se encargaron de sacarla de ahí formando una cadena humana para evitar ser también arrastrados.

El alertador solicitó a través de la central asistencia sanitaria para esta mujer. Finalmente, hasta el lugar se desplazaron personal del 061 y efectivos de la Policía Local.

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