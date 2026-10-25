Rómulo Sanjurjo | “Está ben ser cosmopolita pero para ser de todo o mundo hai que ser dun lugar e eu son de Monte Alto”
Relaciona o orgullo que sinten os veciños polo barrio con esa “identidade moi marcada” que caracteriza a ese ‘Montparnasse coruñés’ cheo de artisas como lle chamaba Xaime Cabanas
Rómulo Sanjurjo Chao (A Coruña, 1968) é un deses habitantes de Monte Alto que cumpre bastantes tópicos do barrio: por unha banda, está moi orgulloso do seu barrio, e por outra, está relacionado coa arte, no seu caso, a música. Foi un dos Diplomáticos de Monte Alto, onde tocaba o acordeón, e agora é produtor dun lote de cousas, normalmente enfocadas ao mundo da cultura e que o levaron a traballar en case toda América, Europa e ata Corea do Sur. Sempre lle tirou a música, como ao seu pai, pero di que o bo de verdade é o seu fillo. “Está en Barcelona e toca a trompeta pero está noutra liga”, confesa.
Que é o primeiro que lembra da Coruña?
A praia de San Amaro, por iso fixemos a foto neste lugar. Lembro de neno vir á praia coa miña nai e coas miñas irmás. Era unha praia familiar, onde baixabamos os nenos coas nais e despois iamos merendar a un campo que había onde hoxe está a residencia de anciáns. Había unha fonte natural e, a media tarde, iamos merendar. Ese é o primeiro recordo claro e nítido que teño.
Onde vivían?
En Monte Alto. Eu viñen para aquí cando tiña dous anos, antes estabamos en Magistrado Manuel Artime e non lembro nada, obviamente. Vivía cos meus pais na rúa San Antonio e sigo vivindo en Monte Alto, a douscentos metros de cando era rapaz.
Que ten Monte Alto para que todos teñan ese orgullo de barrio?
Eu creo que ten que ver coa identidade, que aquí é moi marcada. Sempre foi un sitio moi activo. O Club do Mar é un exemplo, cunha primeirísima asociación no ano 35, creada por xente que viña á praia, por veciñas. Despois, toda a actividade mariñeira, a Torre de Hércules... e toda esa identidade tan forte fai que todos os que vivimos aquí teñamos ese orgullo, que defendemos polo mundo adiante.
Unha das cousas que chama a atención do barrio e a cantidade de artistas que hai por metro cadrado. Por que pasa iso?
Xaime Cabanas, o pintor, o artista máis grande que deu Monte Alto sen dúbida, dicía que era o ‘Montparnasse coruñés’. Se empezas a pescar no barrio atopas músicos, pintores, escultores, escritores... E Manolo Rivas, aínda que naceu en Elviña, o barrio tivo unha importante impronta na súa obra. Pintores como Pepe Galán, ilustradoras como Emma Pedreira, Bea Lema... Creo que os lugares que teñen unha identidade moi marcada e están enmarcados nun espazo tan incrible como este son lugares inspiradores. Pero creo que todo nace desa identidade. Está moi ben ser cosmopolita pero para ser de todo o mundo hai que ser dun lugar e eu son daquí.
“Tiven sempre claro que quería ser músico; a música formou parte da miña vida desde moi pequeniño e lembro falar cos amigos e soñar con formar un grupo”
Onde foi ao colexio?
Fun un neno de Curros Enríquez e Zalaeta.
E que dicía entón que quería ser cando medrara?
Músico. Tíñao claro desde sempre. A música formou parte da miña vida desde moi pequeniño e lembro falar cos amigos e soñar con formar un grupo.
E de onde saíu todo iso?
Meus pais tiñan moita querencia pola música. Sobre todo, meu pai, que era unha especie de músico frustrado e, en certo modo, nos obrigou os tres a estudar música. No meu caso, estudei Grao Medio e os grupos foron chegando moi cedo. Ata que tiña 16 ou 17 anos non estaba rodeado de músicos, os meus colegas non estaban neste rollo.
“Cando falas do bonita que é esta cidade e contas como se vive e desta singularidade que supón ser case un barco no mar, a xente quere coñecer este paraíso”
Que tira desta experiencia? Cal é o seu resumo como músico?
Foi unha etapa marabillosa, sobre todo a etapa dos Diplomáticos de Monte Alto, pero houbo experiencias anteriores. Nós viñamos dun grupo que se chamaba Belida, que se creou aquí no barrio, no que estaban tamén Carlos Ares e Xurxo Souto, e de aí naceu Diplomáticos. Eran tempos moi distintos, nin mellores nin peores, aos de agora e cousas que hoxe damos por feitas entón non o eran. Unha delas era o feito de ter un grupo e saír tocar e ter certa repercusión, sen máis aspiracións. Outra era facer unha música distinta ou cantar en galego, algo que hoxe está moi superado. Nos nosos principios, lembro saír a Madrid facer promoción e había unha pregunta recurrente: “Por que cantades en galego?”. Hoxe a ninguén se lle ocorre. Foi unha etapa bonita; eramos un grupo máis pero loitabamos por algo no que criamos.
Aparte da música, estudou algo máis?
Estudei Informática, Economía e Empresa... Son un tipo bastante inquedo, a miña cabeza non é capaz de parar (ri), sempre estou estudando, aprendendo e tentando facer cousas novas. Teño feito tantas cousas... e aínda por riba son xéminis, así que esa dualidade no meu caso aplica perfectamente.
E que está a facer agora?
Eu sempre tiven a miña parte artística e outra que dediquei a, digamos, negocios, emprendementos ou proxectos. Algúns tiñan que ver coa cultura e outros non. Tiven unha asesoría, unha consultoría para banca, froiterías, un supermercado... Desde hai uns anos, estou máis enfocado na cultura e desde 2007 teño unha axencia e me autodefino como produtor. Ás veces hai que producir ideas ou eventos e outras contidos no mundo da cultura, do marketing ou da comunicación.
Como coruñés, de que presume?
Non vou por aí presumindo pero cando me preguntan de onde son, pásame un pouco como lle pasou a Manolo Rivas en Alemaña, cando dixo que a súa cidade estaba rodeada de mar, tiña a Torre de Hércules, os mariñeiros ian pescar diante da súa casa... e os alumnos da Universidade de Colonia dixeron: “Quero ir aí”. Cando falas do bonita que é esta cidade e contas como se vive e desta singularidade que supón ser case un barco no mar, a xente quere coñecer este paraíso.
O primeiro recordo coruñés de Rómulo Sanjurjo é a praia da súa infancia. “Baixabamos os nenos coas nais e despois iamos merendar a un campo que había onde hoxe está a residencia de anciáns”, lembra. Tamén foi importante na adolescencia, cando, na Marimba, coñeceu a moitos artistas da bohemia.
E algo que non lle guste tanto?
É difícil... Tanto como non gustarme non pero creo que hai elementos como para competir como gran cidade europea, sendo pequeniña, e igual iso non o explotamos como deberiamos. Hai que poñelo en valor. Temos moitísimos recursos únicos, un lugar marabilloso e uns creadores e creadoras a moi alto nivel. Sempre poño o exemplo dos xogadores do Dépor que veñen de fóra e sempre falan moi ben. Nós deberiamos defender a cidade a ese nivel.
Se tivera unha máquina do tempo, a que momento da cidade lle gustaría ir?
Pola miña natureza, non volvería atrás. Iría cara adiante, para ver en que se vai transformar esta cidade e como serán os coruñeses e coruñesas do futuro. O pasado é marabilloso e unha referencia tamén, pero paréceme máis interesante o futuro. Calquera tempo pasado non sempre foi mellor.
Preguntas cascarilleiras
Churros de Bonilla ou churros do Timón?
Churros do Timón e chocolate de Bonilla. Gústanme moito os churros pero non me sentan nada ben (ri).
Xardíns de Méndez Núñez ou monte de San Pedro?
Xardíns de Méndez Núñez, como todos os da miña xeración, porque me lembran aqueles momentos de pequeno, os cabaliños... Eu ía co meu avó, que traballaba no Banco Etcheverría, que estaba en fronte. E agora teño experiencias de ir por alí, ao Kiosco Alfonso, que son habitual, a Viñetas do Atlántico... así que é un espazo ao que lle teño moito cariño.
Rúa da Estrela ou rúa da Barreira?
Son un rapaz da Estrela. Alí empecei tomar as miñas cervexas, os meus viños e a quedar cos meus amigos. Sigo indo moito, sobre todo ao Cunqueiro. Ía con Lino Braxe, cando o empezaban a montar, e foi el o que lle puxo o nome. Vou pola Barreira tamén pero son da Estrela.
Bebe auga de Emalcsa ou auga embotellada?
Sen gas, da billa e con gas, que bebo moita, embotellada.
Praia de Riazor ou praia do Orzán?
Praia de San Amaro. Por esa etapa de neno, de ir á praia e logo esa etapa de adolescente cando descubrín a Marimba, ese bar que había onde se xuntaba toda a bohemia ata altas horas da madrugada. Aí coñecín a Xaime, a Mon Vasco... Iso tamén me marcou porque foi o meu primeiro contacto co mundo da cultura.
Como se move pola cidade, vai a pé ou motorizado?
Vou a pé.
É de xeados tradicionais de toda a vida como a Colón ou sabores máis modernos como Bico de Xeado?
Eu son da Colón. Veño da tradición da Ibense...
E cal é o seu sabor preferido?
Hai moitos que me gustan pero digamos que moito tempo foi o de chocolate e pexego.
É máis dunha verbena ou dun concerto?
Evidentemente dun concerto, aínda que reivindico as verbenas como gran evento cultural e social e como algo moi noso. Algún concerto que fora especial... Pois houbo un que me cambiou a vida. Foi en 1986, na Bretaña francesa, no Festival de Lorient. Iamos actuar nós (Xurxo, Carlos Ares, Parrocho e máis eu con Belida) e aí descubrimos os Pogues. Saín dicindo: “Eu quero facer iso” e, aos dous anos, estabamos montando Diplomáticos.
Antroido ou San Xoán?
San Xoán. Cada vez lle teño máis fobia ás aglomeracións e no Antroido cóstame máis participar. O San Xoán véxoo máis familiar. Na casa de meus pais, en Chamín, era unha festa.
O koruño, supoño que ben. Di máis chorbo ou neno?
Pucho koruño. Neno úsoo moito: aos meus amigos de fóra, incluso os coreanos, dígolles neno.