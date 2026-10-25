Nuevo robo en A Coruña con el 'método' de la alcantarilla

Robo en la Cafetería Fórum de A Coruña EloyTP (X)

A poco más de 200 metros uno del otro y a solo cuatro minutos caminando. Es lo que separa los negocios de hostelería de Don Churro, en Ramón y Cajal, y la Cafetería Fórum en Manuel Piñeiro Pose. Lo que los une es, sin embargo, una circunstancia negativa: esta semana ambos han sido víctimas de un robo que además ha dejado graves daños materiales.

El robo de la zona del Fórum Metropolitano se produjo durante la última madrugada, cuando el ladrón (o ladrones) se hicieron con una reja de una alcantarilla de saneamiento para destrozar la puerta de cristal del establecimiento y acceder a su interior.

La rejilla, que quedó en el mismo lugar de los hechos, fue arrancada justo al lado, en la misma calle, en la esquina que forma con río de Monelos hacia el edificio del Fórum Metropolitano.

Se trata, al menos, del tercer robo de estas características en la zona esta semana. El otro se produjo en el local de Don Churro, en Ramón y Cajal, que amaneció dos veces con sus accesos destrozados por la tapa de una alcantarilla. “Ahora mismo estoy muy consternada y no paro de llorar, nos afecta muchísimo, porque no te lo esperas, es muy seguido y me va a costar mucho recuperarme de esto”, confesaba la propietaria a El Ideal Gallego.

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