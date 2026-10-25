El Metrosidero del Milenio: la muerte de un símbolo

Plantación del Metrosidero del Milenio en 1999 Archivo El Ideal Gallego

Eduardo Ozores Arráiz, general de artillería, fue Alcalde de La Coruña entre el 6 de febrero de 1946 y el 22 de abril de 1947. A pesar del corto espacio de tiempo de su mandato municipal, fue un magnífico y muy eficaz gestor de los intereses coruñeses.

En los poco más de catorce meses que duró su alcaldía, Eduardo Ozores adquirió el sanatorio Labaca para convertirlo en hospital municipal, creó el trofeo benéfico de fútbol Teresa Herrera y logró un éxito significativo que lo acredita como un serio y riguroso administrador: fue el primer Alcalde que consiguió aprobar los presupuestos municipales en sus plazos legales.

Eduardo Ozores era Alcalde de La Coruña en 1946, año en el que yo nací, circunstancia que, cuando yo fui también Alcalde de nuestra ciudad, le hacía mucha gracia a Don Eduardo y lo llevó a mantener una relación cordial conmigo.

Lo traigo a colación porque varias veces al inicio de mi mandato, Don Eduardo, en sus paseos matutinos por la Ciudad Vieja, subía hasta mi despacho de la Alcaldía y tomaba un café conmigo. El motivo de nuestras charlas casi siempre era el mismo. Me trasladaba sus acertadas observaciones acerca del estado de los jardines y, sobre todo, su preocupación por la atención y conservación del metrosidero que estaba en el Cuartel de la Policía Municipal.

De su conversación supe la historia de aquel árbol que vino desde Nueva Zelanda, las antípodas coruñesas y su condición de ser el árbol más antiguo de la ciudad, casi tres siglos de edad desde que fue plantado, lo que lo convertía posiblemente junto a los P.P. Dominicos, en el vecino más añejo de la ciudad.

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El Alcalde Ozores me contó algunas leyendas sobre su origen, incluso las referidas a la posible llegada de su semilla, ligada a la persona del legendario marino y explorador inglés, el Capitán James Cook, historias que suscitaron en mí la curiosidad de conocer más de la historia del árbol venido del otro extremo del mundo y llegar al convencimiento de la plena identificación del metrosidero con su condición de símbolo natural, propio y exclusivo de lo coruñés y el coruñesismo, tal como sucede por ejemplo con el olivo en la ciudad de Vigo.

Pasados los años, esta condición de símbolo de la ciudad del metrosidero de la Policía Municipal, me fue confirmada por otro gran coruñés, el actor Fernando Rey. En agosto de 1992, la corporación que yo presidía lo nombró hijo predilecto y le dedicó una calle en las proximidades de San Pedro de Mezonzo, reparando así una deuda histórica de La Coruña con él.

Su nombre era Fernando Casado Arambillet, y era hijo del Coronel Casado Veiga, Ayudante de Campo de Don Manuel Azaña, presidente de la II República. Esta condición republicana le ocasionó a su familia, y a él personalmente, notables perjuicios. Su padre fue condenado a pena de cárcel y Fernando tuvo que abandonar sus estudios de Arquitectura. Tuve con él y su esposa, la también actriz Mabel Karr, una afectuosa relación, nacida de la estrecha amistad de ambos con Enrique Cornide, añorado amigo, y la curiosa circunstancia de ser su madrina de pila, Emilia Soto, pariente política mía.

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En una de sus estancias en La Coruña, dando los dos un paseo por los jardines de Méndez Núñez, Fernando Rey me fue diciendo los nombres científicos en latín de la mayoría de los árboles, contándome que aún los recordaba, porque siendo un joven estudiante de Bachillerato en el Instituto Coruñés le enseñaba sus nombres su profesor de ciencias, que llevaba a sus alumnos a pasear por los jardines, donde se estaba plantando su variada arboleda, con el propósito de hacer del Relleno un jardín botánico. El actor coruñés se explayó con gran interés en la descripción del metrosidero que todavía hoy está en la acera de enfrente del Banco Pastor y lo relacionó con el existente en el cuartel de la Policía Municipal, confirmándome así, con la misma opinión que el alcalde Ozores, la estrecha y muy singular relación del árbol neozelandés y nuestra querida ciudad de La Coruña.

Sirva este prolijo preámbulo para explicar mi decisión de que, con motivo en 1999 del cambio de siglo y de milenio, los coruñeses hiciéramos perdurar ese acontecimiento tan extraordinario del calendario, legando a la posteridad unos monumentos con voluntad de permanecer en el tiempo.

El primero, un obelisco de cristal, el Millennium, que, frente a la Torre de Piedra dedicada a Hércules, cerrara el arco de nuestra bahía, significando la piedra antigua y el cristal de las galerías la ruta milenaria de la Historia de la ciudad desde su origen hasta hoy. Y por otra parte, plantar un metrosidero, árbol excepcional en estas tierras y que la naturaleza hizo exclusivo de La Coruña, eligiendo para su emplazamiento el corazón de la ciudad moderna, el paseo de los Cantones, junto al Obelisco, “el cuarto de estar” coruñés, tal como lo definí en 1985, con ocasión de las inauguraciones del Kiosco Alfonso y el Palco de la Música el Día de las Fuerzas Armadas.

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El metrosidero elegido fue uno de los vástagos nacidos del centenario árbol del cuartel de la Policía Municipal, para así exaltar su condición de símbolo de la ciudad. Hace años existían unos viveros municipales situados en el Paseo de los Puentes, donde a partir de las semillas obtenidas del metrosidero original de la Policía Municipal, se obtuvieron nuevos retoños, que fueron poblando diferentes espacios verdes de la ciudad, e incluso llegando a dar nombre en tiempos recientes a una calle de La Coruña. Algunos de ellos se plantaron en Rubine, frente a la playa, en lo que hoy es el Paseo Marítimo y uno de estos descendientes fue el elegido para ser trasplantado a los Cantones por su porte, su frondosidad y su belleza.

El proceso fue el normal a seguir en estas actuaciones. Primero seleccionar al profesional capacitado, como fue Ton Núñez. A continuación, elegir la época más favorable para realizar el trasplante y, por último, atender las necesidades del ejemplar arbóreo a fin de ayudarlo a superar los riesgos del trasplante: confeccionar un cepellón estable que fuera equilibrado con la copa, instalar un riego por nebulización desde la copa para simular así la lluvia e incluso proporcionarle calefacción en el suelo para potenciar el rápido crecimiento del sistema radicular. En definitiva, métodos y desvelos que permitieron al metrosidero replantado en el Obelisco gozar durante 26 años de una salud envidiable a pesar de estar trasplantado.

A sus pies se instaló una placa que recordaba, para la posteridad, su condición simbólica del cambio de milenio y también su carácter coruñesista por ser hijo del árbol representativo de La Coruña, reconocimientos hoy perdidos como muchos otros.

El Metrosidero del Milenio era más que un simple árbol.

Francisco Vázquez

Alcalde que fue de La Coruña