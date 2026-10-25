La nueva propiedad del Puerta del Sol de A Coruña se cansa menos de un año después de su traspaso

Algunas de las tapas que ofrecía el Puerta del Sol en su apertura Patricia G. Fraga

Uno de los locales de tapas más longevos y queridos del centro de A Coruña, el Puerta del Sol, lucha por su supervivencia. La actual propiedad ha decidido el cese de la actividad, menos de un año después de asumir el reto de dar continuidad a las tres décadas de trabajo de Pepe Rodríguez.

La impresionante sorpresa en el retorno de un templo de las tapas en A Coruña Más información

De hecho, Yoel Mejía no es que se haya cansado del establecimiento, es de la hostelería de lo que no quiere volver a saber nada. “Se hace difícil abrir todos los días con este tipo de situaciones; cuando acordemos un traspaso pienso retirarme de la hostelería. Llevo cinco años en ella y no puedo más”, indica. “Nos falta personal, nos cuesta encontrar trabajadores, y tenemos tanta gente de baja que no podemos abrir”, añade.

Así será el nuevo Puerta del Sol de A Coruña Más información

Mejía, responsable también de La Parada en la Ronda de Outeiro, dice estar trabajando “19 horas al día” para poder mantener su otro negocio en pie. El sector está consumiendo, según dice, incluso su mejor. No quiere continuar y desea llegar a un acuerdo lo antes posible. “Hemos hablado con varias personas, pero es una decisión reciente y seguimos buscando y con negociaciones”, explica.

La mano de obra en hostelería escasea, según denuncian varios empresarios, a pesar del acuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos para la mejora de las condiciones con carácter retroactivo.

Negociación

La nueva propiedad del Puerta del Sol se pone así al otro lado de la mesa de negociación, después de llegar a un acuerdo hace algo menos de un año con Pepe Rodríguez, propietario y rostro visible del bar de tapas durante 32 años. Entonces, Rodríguez no solamente confió el legado de toda una vida, sino también una forma de hacer las cosas y de trabajar. Incluso la famosa cocinera Mercedes Gómez ha seguido al pie del cañón durante todo este tiempo, con la intención de que el cambio no afectase a los sabores que tan interiorizados tiene su clientela fiel. La carta y el entorno eran muy semejantes, pero poco a poco las cosas han dejado de funcionar tan bien como al principio. En las primeras semanas era habitual ver tanto a Pepe echando un cable como a su legión de habituales adaptándose al relevo. Pero finalmente no todo ha vuelto a ser como antes.

El último servicio de un bar de toda la vida de A Coruña: el Puerta del Sol se despide Más información

El Puerta del Sol era famoso por su relación calidad-precio, su cocina casera y un trato cercano. Ahora, el establecimiento que en su día perteneció a la familia responsable de La Bombilla, y que durante más de tres décadas mantuvo en todo lo alto Pepe Rodríguez, lanza un grito de socorro para mantener su legado.

Adiós a uno de los locales de tapas más famosos del centro de A Coruña Más información

En diciembre de 2025 El Ideal Gallego anunció el acuerdo de traspaso, así como la jubilación de su propietario histórico. El 7 de enero comenzó la nueva andadura, que finalmente ha durado poco más que un embarazo, hasta llegar a una situación embarazosa.