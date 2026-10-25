La histórica foto de Bebeto y Mauro Silva que Inditex convertirá en camiseta

Bebeto y Mauro Silva, en el reportaje de diciembre de 1992 en la revista Onze Mondial

Existen historias que, cuando existe pasión de por medio, repetirlas hasta la saciedad es música para los oídos. Del mismo modo que un fan de Harry Potter se colgará de cualquier reposición de la saga, o como los que ven ‘Solo en Casa’ en bucle cada Navidad. Lo más parecido a esos cuentos de hadas que vivieron varias generaciones de coruñeses tiene que ver con la llegada de Bebeto y Mauro Silva a la ciudad.

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Y como toda historia que se precie, tiene un punto a medio camino entre la leyenda y la cultura popular que, quien la protagonizó, la sigue contando con la misma ilusión de entonces. Escuchar que la negociación por el delantero la decidió una afortunada comparación de Lendoiro entre Copacabana y A Coruña se la saben hasta los nietos de los niños de entonces. Y sin embargo sigue funcionando como aquel día. Si convenció a un futuro campeón del mundo, ¿cómo no se lo va a creer una de las aficiones más entregadas y sufridas de España?

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Sin embargo, un error común de esa misma cultura popular es asociar la presentación de los ex de Bragantino y Vasco da Gama con una histórica imagen dando toques en la playa de Riazor, a escasos metros del estadio. Es fácil pensar que esa instantánea, ese momento que resume a la perfección el otro fútbol, otra manera de hacer las cosas y la manera de soñar de un aspirante a grande, se tomó en verano de 1992. Ni mucho menos. Era mucho próximo a Navidad que al periodo estival. Era verano, sí, pero en Copacabana. Pese al engañoso sol, A Coruña encaraba el a la postre terrible diciembre del 92. El del accidente del Mar Egeo.

Prenda

Inditex ha decidido que, a pesar de que esa instantánea forma parte de la cultura popular deportivista, deje de ser patrimonio únicamente de una publicación extranjera y se convierta en la prenda de moda de cara a este invierno. Por eso, el gigante de Sabón ya prepara una camiseta con la imagen de los dos astros brasileños dando toques sobre la playa de Riazor.

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Algo así como la madre de todas las alianzas: las dos empresas más grandes de la ciudad, unidas por la nostalgia y para recordar a los mayores galácticos que vistieron jamás la blanquiazul. Con permiso de opiniones subjetivas y abierto a discrepancias, por supuesto. A partir de hoy mismo, por cierto, La Esquina de Pull&Bear estrena la colección de hombre 'Coruñés', sobre el orgullo herculino. Y pocas cosas levantan más orgullo que esa época.

Publicación

En realidad, una de las fotos más impactantes de la historia del Dépor es importada de más allá de los Pirineos. Se corresponde con un reportaje realizado por la prestigiosa revista francesa Onze Mondial, al hilo del nacimiento del SuperDépor y su llegada al liderato de Primera División. El reportaje gráfico lo firma Eric Renard, mientras que el texto, titulado 'El Carnaval de Riazor', salió de la pluma de Jean-Marc Estournes. Además, calificaba lo que se empezaba a vivir en A Coruña como "insólito". Por cierto, que en aquel número de diciembre de 1992 el Dépor ya se codeaba con los grandes: la portada era para el a la postre campeón de Europa, el Olympique de Marsella, mientras que la entrevista principal la concedía el milanista Paolo Maldini.

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Hoy, la no presentación de Bebeto y Mauro Silva está muy cerca de convertirse en una camiseta también para la historia, un paso más en la colaboración entre Inditex y el Dépor, como en el caso de la colección posterior al retorno a Primera, en 2026. Pero, sobre todo, es importante saber la intrahistoria para conocer mejor la dimensión de la historia.