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A Coruña

La calle de Ángel Rebollo se somete a la segunda fase de su reforma

Ya están terminados los trabajos en el trecho entre Arzobispo Gelmírez y Ramón del Cueto

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/10/2026 14:40
Obras de humanización en Ángel Rebollo
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Ayuntamiento de A Coruña
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El Ayuntamiento de A Coruña comenzará en los próximos días la segunda fase de la remodelación y humanización integral de la calle Ángel Rebollo, en el barrio de Monte Alto.

Debido a la longitud de la calle, la reforma está llevándose a cabo por tramos. Una vez terminados los trabajos en el trecho entre Arzobispo Gelmírez y Ramón del Cueto, se precedió a comenzar con los preparativos para el inicio del tramo final del proyecto.

Corte de tráfico en Ángel Rebollo durante mes y medio para reformar la calle

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“El objetivo de nuestro plan de humanizaciones en la ciudad es caminar cara un nuevo modelo que apueste por la movilidad sostenible, por la accesibilidad, por la comodidad de la vecindad y por la mejora estética de las calles de nuestros barrios. En definitiva, garantizar transformaciones integrales gracias a la inversión y los recursos públicos”, apuntó la alcaldesa, Inés Rey.

En la intervención, que supone una inversión total de 1,5 millones de euros, se incluyen mejoras como la renovación de los pavimentos (el firme de hormigón y las baldosas de las aceras), del saneamiento y la recogida de pluviales, de la canalización municipal en las dos aceras (con la instalación de cuatro nuevas tuberías), la elevación de los pasos peatonales, la reordenación de los contenedores, una nueva señalización horizontal y vertical y la instalación de bancos y árboles.

En la zona ya terminada de la obras se acometieron reurbanizaciones y mejoras de la accesibilidad, el que supone una mejora en el planeamiento urbanístico, reforzando la seguridad de las personas residentes y mejoras estéticas, explican desde el Gobierno local.

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