Un momento del recuento de votos Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, la Junta Electoral de A Coruña decidía aplazar el recuento del voto de los emigrantes en los comicios autonómicos, mientras que las administraciones llegaban a un acuerdo con dos empresas para emplear trabajadores de la Fábrica de Tabacos tras su cierre, previsto para 2002. En 1951, hace 75 años, un hombre denunciaba que dos personas identificadas como policías le habían robado y agredido en las cercanías de la playa del Matadero.

Hace 25 años | La Junta Electoral de A Coruña aplaza el recuento del voto de los emigrantes

La Junta Electoral de A Coruña pospuso el inicio del recuento de los votos de los emigrantes y se limitó a comprobar si llevaban los documentos censales. En Lugo se anularon dos sufragios al aparecer acompañados de los certificados de defunción de los votantes. En esa provincia ya acabó el escrutinio y el ganador fue el PP.

Por otra parte, la unidad de las administraciones autonómica y local en defensa de los puestos de trabajo de la Fábrica de Tabacos de A Coruña por fin ha dado sus frutos. Altadis ha firmado dos acuerdos de colaboración con sendas empresas en virtud de los cuales estas abrirán dos fábricas en la zona de A Coruña. Los proyectos de las firmas Cristalglass Vidrio Aislante SA y Sumtec SL fueron presentados al comité de empresa. Las dos industrias generarán 75 puestos de trabajo directos, que se espera que sean los primeros en dar cobertura a los empleados de la Tabacalera tras su cierre en 2002. Además, El Corte Inglés se apuntó a la moda de la caza de talentos y cerca de 60 niños participaron en un casting para un grupo de teatro.

Portada de El Ideal Gallego del 25 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Denuncia que dos supuestos policías le robaron y le agredieron en el Matadero

En la Comisaría de Policía formuló una denuncia un hombre de 31 años domiciliado en la avenida de Negreira. Manifestó que fue abordado por dos desconocidos en las inmediaciones del jardín de la Dársena de la Marina los cuales le manifestaron que eran policías y le invitaron a que les acompañara, a lo cual accedió yendo en su compañía por las calles de Riego de Agua, Franja y San Nicolás hasta la de la Torre, donde en una taberna hicieron consumiciones que abonaron los individuos en cuestión, dirigiéndose luego a la calle de Independencia volviendo a entrar en otro establecimiento y marchando por Adelaida Muro, pero cuando el denunciante ya se había separado de ellos y transitaba por las proximidades del Matadero surgieron de nuevo dichos sujetos con dos o tres individuos más y la emprendieron a puñetazos con él derribándolo al suelo y quitándole un reloj de pulsera con extensible de oro y un mechero.

Por otra parte, buen comienzo tuvo la temporada musical coruñesa 1951--52 con la actuación del magnífico pianista húgaro Bela Siki, que se reveló con un extraordinario ejecutante, de mecanismo perfecto.

Portada de El Ideal Gallego del 25 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego