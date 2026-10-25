Detenido un hombre por un intento de homicidio contra el portero de una discoteca de A Coruña

Coche patrulla de la Policía Nacional Archivo El Ideal Gallego

Un hombre fue detenido en A Coruña en la madrugada de este sábado por un delito de intento de homicidio contra el portero de una discoteca, al que, según fuentes de la Policía Nacional, hirió con un arma blanca.

Los hechos se produjeron en torno a las 04.00 horas. En base al relato policial, el trabajador del local impidió la entrada al cliente por motivos que se desconocen. Al no dejarle pasar, este otro le clavó el arma indicada.

Ante lo sucedido, agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención por un delito de intento de homicidio. Las mismas fuentes indican que el individuo ya ha sido puesto a disposición judicial.