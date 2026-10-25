De A Coruña a América: la beca que cambió la vida de David Sánchez-Tembleque

David Sánchez-Tembleque

A Coruña es tierra de talento y de emprendedores. El caso más conocido es el de Amancio Ortega, que puso en marcha el imperio textil de Inditex. No es el único, porque hay otros ejemplos de éxito. Uno de ellos es el de David Sánchez-Tembleque (1968), un coruñés del barrio de Labañou que, gracias a una beca de la Fundación Barrié, pudo iniciar una nueva trayectoria profesional en América. “Cambió mi vida”, asegura.

Este fue un punto de inflexión definitivo en su carrera, ya que le permitió dar el salto definitivo al extranjero para continuar con su formación. Tras licenciarse en Economía en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), cursó un MBA (un máster en administración y dirección de empresas) en la Universidad de Tulane (Nueva Orleáns). Tras esto, dio el salto al sector financiero internacional.

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“En mi último año de instituto fui estudiante de intercambio en Estados Unidos y ahí aprendí inglés muy bien y ya conocí un poco más Estados Unidos. Eso después me ayudó mucho a la hora de obtener una beca de la Fundación Barrié de la Maza, que eso lo agradezco muchísimo, con la que definitivamente pude salir de España a obtener otro tipo de formación”, relata al recordar aquellos momentos ocurridos hace tres décadas.

Trayectoria profesional

Trabajó en México como director general de la desarrolladora de vivienda más grande de América Latina, Homex, y fue subdirector general de Planeación y Finanzas del mayor banco hipotecario, el Infonavit. También ocupó diversos puestos directivos en Bancomer, donde se desempeñó como director general adjunto de Financiamiento Corporativo y Relación con Inversionistas.

En 2007, pocos meses antes de consumarse la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers y el estallido de la burbuja inmobiliaria, fundó Alsis Funds, una firma independiente de capital privado y gestión de inversiones. Actúa como un puente financiero entre Norteamérica y los mercados emergentes latinoamericanos.

Inicios

David Sánchez-Tembleque decidió emprender a la edad de 40 años. “Cuando empecé estaba muy boyante la cosa y después me tocó la crisis el primer año. De hecho, el primer año estuvimos a punto de desaparecer”, señala.

Su empresa, con oficinas en Miami y Ciudad de México, aporta capital no dilutivo a la pequeña y mediana empresa con una estrategia de deuda subordinada respaldada por activos reales. “En América Latina y en España pasa que es difícil, a veces, separar las empresas de las familias o las empresas de los empresarios. Lo que nosotros vimos es que con una estrategia innovadora, usando tecnología financiera sofisticada, tanto legal como financiera, de activos financieros, podíamos proveer capital no dilutivo que le permitiese todavía a esa familia tener el control, pero también le permitiese a esa familia expandir su negocio”, detalla.

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¿Es ahora un buen momento para realizar inversiones en América Latina? Sánchez-Tembleque tiene claro que sí. “Cuando no están bien las cosas es precisamente cuando hay que invertir. Yo estoy convencido de que va a haber un cambio de tendencia”, argumenta.

Antes de consagrarse plenamente al mundo empresarial, la vida de este coruñés que emigró al continente americano estuvo marcada por su personalidad polifacética y su pasión por el deporte y la náutica.

Fue atleta en su juventud y su pasión por el mar lo llevó a formar parte de la tripulación como marinero profesional durante el proyecto del Quinto Centenario, participando en la emblemática travesía de las réplicas de las carabelas de Colón por Europa y cruzando después el Atlántico hasta el continente americano.