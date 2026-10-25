Las claves de la seguridad en una protesta: desde la barrera a la carga

Un policía obliga a una manifestante a regresar tras la barrera Quintana

El trabajo de los antidisturbios no es el más popular de la Policía Nacional. El orden público resulta muy distinto de la seguridad ciudadana, y los miembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP) aparecen a menudo en imágenes aporreando a manifestantes. Se les suele acusar de desproporción en el uso de la fuerza, o incluso de brutalidad. Pero los antidisturbios siempre siguen unas directrices claras que pusieron en práctica en las protestas del pasado miércoles.

1. Una agresión a un policía genera una respuesta

Si una masa se vuelve violenta, hay que disolverla. “A la fuerza pública no se la puede tocar, ni agredir”, señala un veterano de la UIP. En el caso de lanzamiento de objetos, como ocurrió en María Pita y frente a la Subdelegación del Gobierno, hay razón suficiente para una carga. Lo mismo ocurre con un simple empujón.

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2. La proporcionalidad se mide por los medios

Cuando un manifestante empuja, “no le pegas dos tiros”. Se emplea un uso progresivo de los medios. En cuerpo a cuerpo, la porra, que es blanda y está pensada para causar dolor, pero no daños graves (todos los heridos que atendió el Chuac fueron leves). Si tiran objetos, se les responde con pelotas de goma. Como último recurso, se emplean gases lacrimógenos.

3. Las pelotas de goma son incontrolables

Nunca se apunta a nadie con una escopeta que dispara balas de goma porque es imposible. Son armas imprecisas, y se dispara al tumulto, apuntando al suelo para que rebote. La distancia mínima es de 25 metros, aunque puede reducirse a 15 en caso de agresión clara.

4. Los escudos resultan inútiles de cerca

En el cordón policial del miércoles en María Pita, la UIP usó furgones para formar una barrera, lo que es correcto, pero también escudos. Fuentes policiales señalan que estos resultan casi inútiles en el cuerpo a cuerpo: “En una cadena de interposición molestan más que sirven, porque miden más de un metro, y no puedes golpear”.

5. La carga se realiza al bulto, sin discriminar

Resulta imposible discriminar en medio de una carga entre espectadores inocentes y los alborotadores que se mezclan entre ellos: “El que está allí, asume la responsabilidad de la masa”. El antidisturbios usa la defensa (la porra) para despejar la calle “hasta que los repliegas a un sitio seguro y cesa el hostigamiento a la fuerza pública”.

6. Siempre mantenerse en grupos sin disgregarse

Los antidisturbios siempre se mueven en inferioridad numérica. En María Pita había 70 frente a 5.000 manifestantes, aunque la inmensa mayoría fueran pacíficos. Por eso es importante no separarse, para no ser rodeados y abrumados. En María Pita la carga llegó hasta San Jorge y allí algunos antidisturbios se vieron rodeados.

7. Una carga debe durar hasta la dispersión

La finalidad de la carga no es hacer daño, es dispersar a la multitud. Hasta que esto ocurra, el movimiento debe continuar (en la segunda protesta, la carga fue desde la Subdelegación del Gobierno hasta la ronda de Nelle). Durante el 15-M se vivieron cargas de kilómetros.

8. Se puede golpear a los que han caído al suelo

No existe una norma escrita que impida a un antidisturbios golpear a alguien en el suelo, aunque luego un juez pueda determinar que fue innecesario. “Esto no es un partido de baloncesto”, explican.

9. El apoyo de la Brigada de Información

Aunque teóricamente, los antidisturbios reciben información de los agentes de paisano de la Brigada de Información (la secreta), estos no pueden infiltrarse en grupos cerrados que se conocen entre sí, porque “huelen a madero”, como dicen los propios policías. Hay arrestos solo si se ha localizado a un sospechoso de algo concreto.

10. Uso de las tácticas de guerrilla urbana

Durante la jornada del miércoles los antidisturbios se enfrentaron a tácticas de guerrilla urbana. “Estuvo perfectamente coordinada. Hubo una fase de proclamas políticas, luego una activación de la violencia. Se calentó la situación de una manera ordenada”, explican. Las fuentes policiales esperan que, en el actual contexto político, aumente el radicalismo y la violencia callejera, normalmente asociada a grupos como los Riazor Blues.