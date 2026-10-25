Cerca de 2.000 personas piden en A Coruña la dimisión del delegado del Gobierno tras los disturbios

Cerca de dos mil personas se dieron cita este domingo en A Coruña, frente a la Subdelegación del Gobierno, para mostrar su rechazo a las “desproporcionadas” cargas policiales del pasado miércoles, cuando dos concentraciones (la primera contra la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, y la segunda en respuesta a la “represión policial”) terminaron en disturbios y altercados por toda la ciudad.

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Convocada por Galiza Nova, BNG, CIG y Erguer (Estudantes de Galiza), la concentración se celebró, simultáneamente, en las siete ciudades gallegas. En A Coruña, tras casi una hora frente a la Subdelegación del Gobierno, la manifestación se dispersó sin cargas ni disturbios. En ella estuvieron presentes los ediles nacionalistas Avia Veira y David Soto.

Concentración en A Coruña "contra la represión policial" Quintana

El responsable comarcal de Galiza Nova, Gonzalo Prado, se mostró tajante a la hora de pedir la “dimisión” del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. “Volvemos convocar a sociedade coruñesa a estar hoxe nas rúas en resposta á brutalidade policial do pasado mércores, cando na praza de María Pita máis de 5.000 personas dixeron que non cabía o fascismo e os discursos de odio na nosa cidade”, aseguró.

Allí, dijo, “déronse cargas desproporcionadas contra nenos de catorce e quince anos, maiores e unha persoa con discapadidade. As cargas foron unha hora despois de que Vox se marchase”. Por todo ello, “pedimos a dimisión do delegado do Goberno”.

La concentración se desarrolló frente a la Subdelegación del Gobierno Quintana

Prado también se refirió a la querella interpuesta por Vox a Galiza Nova: “Non van parar a Galiza e o nacionalismo”. Las imágenes, añadió, “foron vergonzosas”, tras “cargar contra todos sen mirar”.

Preguntado por los disturbios que se extendieron por toda la ciudad tras la concentración del miércoles a las 20.00 horas, y en los que resultaron heridas múltiples personas, entre ellas doce policías, evitó aclarar su postura: “Nós desconvocamos unha hora antes de que ocorrese o que ocorreu, pero o foco ten que estar na brutalidade policial”.

Galiza Nova, BNG, CIG y Erguer convocaron la cita Quintana

Durante la convocatoria, un joven trató de reventar la concentración mientras se estaba leyendo el manifiesto, pero personas que estaban atentas lo retiraron antes de que el problema escalase. Tras el fin de la convocatoria, no se registraron disturbios.

En esta ocasión, la Policía Nacional se mantuvo en la distancia. Solo aparecieron los agentes antidisturbios para identificar a varios grupos pequeños de jóvenes que se mantuvieron en el lugar. Tanto en las inmediaciones de la Autoridad Portuaria como en Juana de Vega, se produjeron varias identificaciones, pero no hubo detenciones.

Concentraciones en otras ciudades

La ciudad herculina no fue la única en acoger una concentración este domingo. Millares de personas han protestado en Galicia "frente a la represión policial" por los disturbios ocurridos el miércoles al grito de "Galicia será la tumba del fascismo", informa la Agencia EFE.