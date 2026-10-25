'Amo la coña', la nueva intervención que crea arte con las alcantarillas de A Coruña

Alcantarillas con mensajes en A Coruña Instagram e1000__

En la actualidad mucha gente camina por la calle sin mirar a su alrededor, centrados en su teléfono móvil. Sin embargo, en A Coruña, si levantaran la cabeza (o, más bien, la bajaran) podrían encontrar estos días una nueva intervención que crea arte y diversión en objetos tan mundanos como las alcantarillas de la ciudad.

"Amo la coña", "tanta coña", "en coña", "solo coña", "coña de rico", "es coña", "de cora", "mi coño", "mala coña", "guasa coña", "es de coña", "sin coña". Son algunos de los mensajes que jugando con las letras de las alcantarillas de la ciudad y el color plateado de una pintura han ido apareciendo en los últimos días en diversos puntos de la ciudad, como publica la cuenta de Instagram e1000__.

Así, las habituales palabras de "saneamiento", "aguas", "emalcsa" o simplemente el nombre de la ciudad se convierten en el medio para cambiar la perspectiva por un momento y sacar una sonrisa a través del pavimento urbano.

Se trata de un movimiento semejante al que protagoniza desde hace varios años Xerión, que deja su impronta pixelada en diversos espacios de la ciudad a modo de arte efímero. Y precisamente ese es su mayor problema y, a la vez, su principal valor. La pintura del suelo se va yendo conforme las pisadas, el agua de la lluvia o los servicios de limpieza van pasando sobre cada una de las alcantarillas impregnadas de estos mensajes. Por eso, es más difícil verlos y, al mismo tiempo, aporta un valor extra a quien consigue llegar a captar ese momento artístico.

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Esta intervención sobre el pavimento urbano no es única de A Coruña. La misma cuenta de Instagram muestra que el trabajo ya se ha realizado anteriormente en ciudades como Santiago de Compostela, Vigo, León, Villaviciosa, Pozuelo de Alarcón o Gijón, donde las alcantarillas se convirtieron en marco para el arte y, a la vez, en una especie de 'concurso' para saber quién iba encontrando las tapas y quién descifraba los mensajes grabados en ellas.