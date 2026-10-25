Alerta amarilla por olas en el litoral de A Coruña

La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó este viernes imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad Javier Alborés

A Coruña y su área siguen acumulando un fin de semana de alertas meteorológicas. Después de la naranja por fuerte oleaje del viernes y de la amarilla por viento del sábado, este domingo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vuelve a activar el aviso amarillo.

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Según la agencia meteorológica, la costa coruñesa estará afectada por un fenómeno de mar combinada que dejará olas de más de cuatro metros de altura entre las 14.00 horas y las 23.59 horas de este domingo.

Para esta jornada dominical se esperan cielos nubosos y precipitaciones, que irán remitiendo con el paso de las horas. Las temperaturas quedarán entre 16 y 20 grados.