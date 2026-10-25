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A Coruña

Alerta amarilla por olas en el litoral de A Coruña

La Aemet activa el aviso por oleaje de más de cuatro metros de altura

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
25/10/2026 10:53
La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al mar
La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó este viernes imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad 
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A Coruña y su área siguen acumulando un fin de semana de alertas meteorológicas. Después de la naranja por fuerte oleaje del viernes y de la amarilla por viento del sábado, este domingo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vuelve a activar el aviso amarillo.

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Las fotos de la primera alerta naranja del otoño en A Coruña

La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al marVer más imágenes

Según la agencia meteorológica, la costa coruñesa estará afectada por un fenómeno de mar combinada que dejará olas de más de cuatro metros de altura entre las 14.00 horas y las 23.59 horas de este domingo.

Para esta jornada dominical se esperan cielos nubosos y precipitaciones, que irán remitiendo con el paso de las horas. Las temperaturas quedarán entre 16 y 20 grados.

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