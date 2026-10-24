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El recinto de ExpoCoruña acoge una gran exposición con dinosaurios animatrónicos.
A Coruña

Un fin de semana para perderse entre dinosaurios en A Coruña

ExpoCoruña acoge Jurassic Experience

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
24/10/2026 16:28

T-Rex, triceratops, spinosaurios. Todos ellos se reúnen durante este fin de semana en ExpoCoruña, que acoge Jurassic Experience, le exposición original de dinosaurios animatrónicos que propone un fascinante viaje a la prehistoria para disfrutar en familia.

Galería

Así son los dinosaurios que han 'tomado' A Coruña

El recinto de ExpoCoruña acoge una gran exposición con dinosaurios animatrónicos.Ver más imágenes

Durante dos únicos días, grandes y pequeños pueden descubrir impresionantes dinosaurios animatrónicos, además de disfrutar de una zona de paleontología y castillos hinchables, en una experiencia que combina entretenimiento, diversión y aprendizaje.

La exposición invita a los visitantes a sumergirse en un auténtico mundo jurásico, con recreaciones de dinosaurios que sorprenderán a toda la familia.

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