Un fin de semana para perderse entre dinosaurios en A Coruña

T-Rex, triceratops, spinosaurios. Todos ellos se reúnen durante este fin de semana en ExpoCoruña, que acoge Jurassic Experience, le exposición original de dinosaurios animatrónicos que propone un fascinante viaje a la prehistoria para disfrutar en familia.

Galería Así son los dinosaurios que han 'tomado' A Coruña Ver más imágenes

Durante dos únicos días, grandes y pequeños pueden descubrir impresionantes dinosaurios animatrónicos, además de disfrutar de una zona de paleontología y castillos hinchables, en una experiencia que combina entretenimiento, diversión y aprendizaje.

La exposición invita a los visitantes a sumergirse en un auténtico mundo jurásico, con recreaciones de dinosaurios que sorprenderán a toda la familia.