Un cuarto de siglo de la marcha de un artista gallego “más importante” que Salvador Dalí

Fotografía de Eugenio Fernández Granell Fundación Granell

“Los surrealistas sabemos que lo más importante del mundo son tres cosas: la libertad, la poesía y el amor. Sin eso no vale la pena vivir”, aseguraba en el año 2000, apenas un año antes de su muerte, el artista coruñés Eugenio Fernández Granell, que ya en aquel momento advertía sobre el advenimiento tecnológico, dejando claro que el hombre nunca podrá ser sustituido a la hora de crear arte. “El instrumento creativo más importante del género humano es el espíritu, ningún aparato técnico puede sustituirlo”, sostenía.

Y precisamente Eugenio Fernández Granell (A Coruña, 1912 - Madrid, 2001), del que este 24 de octubre se celebran 25 años de su adiós, dio rienda suelta a su instrumento creativo como pintor, escritor, periodista, dibujante, escultor… incluso se podría decir como ironista, ya que ese espíritu del humor gallego, que radica en la más pura ironía, nunca lo abandonó.

Aunque nació en la ciudad coruñesa, pasó buena parte de su infancia en Santiago de Compostela, donde ahora descansa gran parte de su legado artístico en la Fundación Granell. En 1928 se traslada a estudiar violín a Madrid y allí empieza a tener sus primeros contactos con el mundo del arte y de la política. Precisamente, su ingreso en el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), que en aquel momento lideraba Andrés Nin, y su pensamiento trotskista hicieron que con el estallido de la Guerra Civil se incorporase al bando republicano, teniendo que exiliarse en 1939 a América, previo paso por suelo francés.

El exilio

El primer destino sería Chile, si bien la negativa de este país a acoger más españoles hizo que su destino fuera la República Dominicana, donde su relación con el surrealismo comenzó a cobrar protagonismo y donde conocería a una figura definitiva en esa relación: André Breton, fundador y principal exponente de este movimiento. “Es alguien muy importante en su vida”, asegura Emmanuel Guigon, exdirector del Museo Picasso de Barcelona, que conoció a Granell en los años 80 y que fue amigo de la viuda de Breton. Guigon participó en el catálogo de la muestra ‘Los Granell de Andre Breton’, en el que se incluía parte de la correspondencia entre ambos artistas.

Emmanuel Guigon, exdirector del Museo Picasso de Barcelona Museo Picasso de Barcelona

A finales de los años 40, tras haber celebrado con éxitos sus primeras exposiciones, Granell tiene que marcharse del país por su negativa a apoyar el régimen del dictador Trujillo. Su destino es Guatemala, que no lo acoge durante mucho tiempo debido a las persecuciones estalinistas que le obligan a exiliarse de nuevo, esta vez a Puerto Rico.

Sigue publicando artículos, imbuyéndose en el surrealismo y dándole rienda suelta a todas sus facetas artísticas, incluida la escritura, ya que a mediados de los años 50 publica en México la novela ‘El indio Tupinamba’ al tiempo que empieza a relacionarse con el mundo artístico de Nueva York, donde se acabará asentando a finales de la década. No será hasta finales de los años 70 y principios de los 80 que sus viajes de vuelta a España lo harán asentarse definitivamente en el país que lo vio nacer.

“Tenía historias permanentes que contarte, anécdotas que relatarte, era un pozo sin fondo”, asegura el exministro de Cultura, el también coruñés César Antonio Molina, quien lo conoció, precisamente, a finales de los 70 y principios de los 80, y que estableció una fuerte amistad con Granell. Este vínculo hizo que tanto el artista como su mujer, Amparo Segarra, le insistieran en mudarse al pueblo en el que habían asentado su refugio: Olmeda de las Fuentes (Madrid). “Allí hay una calle Eugenio Granell. La única casa cuya entrada principal da a esa calle es la de Eugenio”, cuenta Molina sonriendo.

Granell era un animal social incluso durante sus procesos creativos. Aunque no todos. “A la hora de escribir era solitario, pero cuando pintaba seguía hablando contigo. Yo aprendí mucho de él y de sus historias”, apunta Molina, que reeditó algunos de sus libros, tuvo una relación “casi familiar” con el artista e incluso le concedió en vida la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes.

César Antonio Molina, exminisro de Cultura Patricia G. Fraga

“Ahora soy importante porque estoy vivo, pero muchos otros surrealistas se han muerto y la gente ya no se acuerda de ellos. Por eso, en realidad, yo no soy tan importante”, aseguraba Granell en el año 2000. La importancia de su obra no se puede poner en duda. Y de algún modo la llegó a resumir otro gran artista gallego como Isaac Díaz Pardo, que tras la muerte del genio gallego lo elevó a los altares del surrealismo asegurando que para él, dentro de esa rama, Granell había sido “más importante” que Dalí.

Manuel Mosquera es el director del Museo de Belas Artes de A Coruña, que alberga una creación bastante significativa de Granell de la década de los 40 y 50, cuando empieza a dar rienda suelta a su creatividad pictórica: ‘Marcha fúnebre por una campesina’. Mosquera apunta que no solo tenía relación con el grupo surrealista de Breton, sino también con los intelectuales gallegos en el exilio en aquel momento. “Yo creo que encaja más en ese concepto social y político que podían tener Isaac, Seoane y otros pintores del momento, que la deriva que tuvo Dalí, diferente al grupo de Breton”, apunta.

Reconocimiento

Sobre si un cuarto de siglo después de su marcha sigue siendo igualmente reconocido, Mosquera asegura que sí y que gran parte de ese reconocimiento radica en las exposiciones y actividades en las que participó tras su regreso a España, así como en la “labor fundamental” que hace la Fundación Granell, radicada en Santiago.

Manuel Mosquera, director del Museo de Belas Artes de A Coruña Germán Barreiros

César Antonio Molina tiene claro también que “suficientemente, nunca”. Y pone de ejemplo que quizá hoy en día tampoco son todo lo reconocidos que deberían otras figuras como Cela o Juan Ramón Jiménez, con quien precisamente llegó a tener contacto Granell. Sin embargo, afirma que “la devoción” que había por las grandes figuras del exilio, como Granell o Salvador de Madariaga entre muchos otros, obligó a hacerles “justicia” cuando regresaron al país. Recuerda que en aquel momento, “la época de Paco Vázquez y Salvador Fernández Moreda, en la que el Ayuntamiento de La Coruña era de una cultura gigantesca”, se realizaron exposiciones de gran nivel y él incluso sería comisario de una muestra sobre Granell en el Kiosco Alfonso. Y en ese papel de reconocimiento también cita a la Fundación Granell, tanto a sus “fantásticos fondos” como a su “gran biblioteca”.

Guigon, por su parte, apunta que es algo “paradoxal”, porque el reconocimiento se multiplicó a partir de los 90, a su parecer, cuando se multiplicaron sus exposiciones. Pero pone en valor que el reconocimiento actual no es sólo en España, sino que, como el propio Granell, viaja por el mundo. Y pone como ejemplo la exposición ‘Surrelism Beyond Borders’ (2021-2022), del Metropolitan Museum of Art de Nueva York en colaboración con la Tate Modern de Londres: “La portada de este catálogo enorme es un Granell”, apunta Guigon.

La vigencia de sus creaciones también se puede medir con el termómetro del valor. Sin ir más lejos, hace dos años se disparó la cotización de alguna de sus obras: el óleo sobre lienzo ‘El veterinario espanta el moscón que molesta al caballo’ se vendió en una subasta por más de 46.000 euros, una cifra que convertía esa creación en el ‘Granell’ más cotizado hasta la fecha, superando a las dos mayores ventas públicas del coruñés conocidas hasta entonces, ‘Ascensión del poeta’ (35.000 euros) y ‘A dónde va el fantasma’ (29.300 euros).

'Autorretrato’ (1944), de Granell, de una colección particular Fundación Granell

El humor y la ironía

Pero si algo destaca todo aquel que lo conoció era su humor tan característico. Un humor donde se dejaba entrever que su origen gallego nunca lo había abandonado. Un humor que trasladaba a quienes lo rodeaban, incluida su mujer, Amparo Segarra.

“Recuerdo en su casa, cuando era la campaña de las primeras elecciones de Aznar, a Amparo, que era muy apasionada, le decía: ‘Si este gana, nos vamos a exiliar otra vez’. Que no acabó siendo el caso, exageraba”, relata entre risas Guigon. El que fue director del Museo Picasso de Barcelona traslada esa comicidad bien entendida a su obra: “En sus cuadros, en sus escritos, en su forma de ser, es uno de los hombres más divertidos que conozco. No hay necesidad de buscar en otra parte las razones de la prodigiosa juventud de su obra, y de él mismo, porque él era siempre muy sonriente, haciendo su humor tan gallego”, completa.

César Antonio Molina, que también fue uno de los primeros promotores de la obra de Granell en España, detalla más esa faceta del creador gallego. “Más que gracioso era irónico”, explica, detallando que el ser gracioso es “una categoría inferior al humor y la ironía”. “Él era un gran irónico, es decir, un gran gallego. Tenía esa ironía inteligente que, a veces, mucha gente no se entera bien de lo que está diciendo. Era un gran irónico, un gran humorista, una persona de gran vitalidad y una persona que tiene una fortaleza mental grande para haber sobrevivido a todo lo que tuvo que sobrevivir”, concluye el exministro de Cultura en alusión a las cuatro décadas de exilio, y todos los viajes intermedios, que tuvo que vivir Eugenio Fernández Granell antes de su regreso a España a finales del siglo XX.