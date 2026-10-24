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A Coruña

La ruta A Coruña-Milán registró su récord de pasajeros en septiembre

Easyjet pone a la venta los billetes para este enlace hasta septiembre de 2027, cuando finaliza el contrato en vigor

Lara Fernández
Lara Fernández
24/10/2026 04:25
Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro
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La ruta aérea que conecta A Coruña con Milán registró en septiembre su récord de pasajeros desde que Easyjet comenzó a operarla en marzo de 2023. Un total de 3.040 personas utilizaron este enlace el pasado mes, con una ocupación media que representó el 92,7% en sus vuelos. La conexión solo había rozado esta cifra en septiembre de 2025, cuando 3.028 viajeros volaron a una de las dos ciudades, en este caso con una ocupación mayor, del 94,8%.

El importe de adjudicación anual de esta conexión es de 331.540 euros con IVA incluido y tiene contrato en vigor hasta septiembre de 2027. Y precisamente, hasta el 24 de dicho mes, ya se pueden adquirir billetes para volar en la página web de la aerolínea.

El enlace mantiene los lunes y viernes como días de operación, a excepción de julio y agosto, cuando se modifica a martes y sábados. Los horarios sí se modificarán. Así, si ahora los vuelos de los lunes parten de la ciudad italiana a las 13.15 horas y a las 08.00 los viernes, pasarán a despegar a las 07.10 horas los lunes y 14.05 el segundo día de operación. Este cambio de horarios se hará efectivo a finales de marzo, cuando da inicio la temporada estival aeroportuaria. En julio y agosto los aviones despegarán de Milán los martes a las 07.10 horas y los sábados a las 17.05.

En el trayecto inverso, la operación A Coruña-Milán tendrá lugar a las 20.15 horas los viernes y a las 10.20 los lunes. En los propios meses de verano serán a las 10.20 horas los martes y a las 20.15 los sábados.

La otra ruta que Easyjet opera en Alvedro, Ginebra, también finaliza su contrato en vigor en septiembre del próximo año. Y, a la vez, la compañía ha puesto a la venta los billetes hasta dicho mes. Los días de operación serán los lunes y viernes, a excepción de julio y agosto, cuando tendrán lugar los lunes y jueves.

Alvedro superó la barrera del millón de pasajeros en los primeros nueve meses del año. En total, el aeropuerto coruñés contabilizó un total de 1.079.353 viajeros desde enero, un 13,5% más que el año pasado, un balance positivo gracias a absorber parte de la actividad de Santiago durante el cierre de Lavacolla entre abril y mayo de este 2026. A lo largo del mes de septiembre, sin embargo, movió un total de 102.396 viajeros, un 5,8% menos que en 2025.

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