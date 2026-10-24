“Si respondemos al discurso de odio con más odio, se pierde la legitimidad”, insiste la regidora

Inés Rey durante una rueda de prensa, este jueves EC

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, volvió a condenar ayer los altercados registrados el miércoles, primero en María Pita, donde miles de personas se concentraron con motivo de la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, y después por la tarde, frente a la Subdelegación del Gobierno, por la “represión policial”. “La violencia no es el camino en ninguna causa. El miércoles había una manifestación contra el fascismo, contra el discurso de Vox. Lo que iba a ser un paisano que pasaría por aquí sin pena ni gloria, diciendo tres tonterías, acaba siendo que le amplifican el mensaje”.

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La regidora aseguró que en María Pita había mucha gente, como estudiantes y personas a las que el discurso de Vox “les genera preocupación”, que se manifestaron pacíficamente. Pero “hay grupos violentos que se dedican a alterar el orden público y a hacerlo con violencia extrema. Si respondemos al discurso de odio con más odio, se pierde la legitimidad”.

“No es admisible”, añadió, “que lancen adoquines, piedras, mesas o se monten barricadas. Si en una concentración hay un conato, la policía carga. Seguramente esos grupos violentos buscaban eso”, dijo, condenando, una vez más, lo ocurrido.