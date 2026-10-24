La Policía se enfrenta a la protesta de alto riesgo de este domingo sin contar con refuerzos de antidisturbios

Una imagen del pasado miércoles durante la manifestación en la plaza de María Pita. Quintana

Después de lo sucedido en la jornada del pasado miércoles, en la que dos manifestaciones contra el fascismo por la visita de Santiago Abascal, líder de Vox, a la ciudad acabaron en sendas cargas policiales, las autoridades miran con recelo la protesta de mañana domingo frente a la Subdelegación del Gobierno por la “represión policial”, que es considerada de alto riesgo. Los sindicatos policiales han solicitado refuerzos de antidisturbios, pero no parece que vaya a ser el caso.

Actualmente, A Coruña es la sede de tres Unidades de Intervención Policial (UIP), aunque una se encuentra en Melilla. Pero los sindicatos recuerdan que, aunque teóricamente cada unidad debe contar con cincuenta efectivos, ninguna opera al completo. Además, Vigo acoge otras dos unidades de UIP, pero una se encuentra en Ceuta y la otra será necesaria en la propia ciudad olívica, dado que también allí se celebra una protesta.

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También se cuenta con el apoyo de las UPR (Unidades de Prevención y Respuesta) que habían sido desplegadas en María Pita, pero los sindicatos (SUP, CEP; Jupol) dudan de que sean suficientes. En total son ocho las concentraciones que se convocan “contra la represión policial” por Galiza Nova, CIG, BNG y Erquer (un sindicato de estudiantes). Consideran que la actuación de los antidisturbios fue desproporcionada, aunque reconocen que se lanzaron piedras, botellas y otros objetos en la protesta de María Pita. A esto hay que añadir que ese mismo día, a las 20.00 horas, y frente a la Subdelegación del Gobierno, se había convocado ya otra protesta contra la represión policial que acabó con lanzamientos de cohetes, petardos y piedras contra los policías y una nueva carga. Lo que siguió fueron horas de quemas de contenedores y otros destrozos.

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Para los policías, “estos llamamientos políticos son una irresponsabilidad”. Para el BNG, la manifestación fue pacífica, aunque se hubieran producido “cuestións que non compartimos”, en palabras de Avia Veira, del BNG, en referencia al lanzamiento de objetos e insisten en que la respuesta fue desproporcionada. Por otro lado, cuentan con el apoyo de la UPR (Unidad de Prevención y Respuesta) que también vigila manifestaciones pero que no está tan preparada y equipada como la UIP para control del orden público.

Hay que tener en cuenta que, aunque hace tiempo que no se vivía una situación como la del miércoles, con altercados organizados con técnica de guerrilla urbana (los alborotadores iban embozados y con material para prender fuegos en contenedores, cohetes y piedras), sí se han celebrado varios partidos de fútbol de alto riesgo en los que la Policía Nacional ha llegado a desactivar la situación antes de que ocurra, gracias precisamente al control de las redes sociales y de los servicios de información. Aunque solo se detuvo a tres personas por los altercados el miércoles (que fueron puestos en libertad poco después) se está investigando para tratar de localizar a otros responsables de los disturbios.