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A Coruña

Los policías: “No habíamos visto una ‘kale borroka’ como esta en A Coruña”

Las autoridades consideran la manifestación de este domingo contra la represión policial de alto riesgo

Abel Peña
Abel Peña
24/10/2026 19:04
Un contenedor ardiendo junto al Palacio de la Ópera durante los disturbios del pasado miércoles
Un contenedor ardiendo junto al Palacio de la Ópera durante los disturbios del pasado miércoles
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La convocatoria de una nueva manifestación frente a la Subdelegación el Gobierno este domingo a las 12.00 horas en la que participarán los Riazor Blues ha puesto sobre aviso a las autoridades, que temen que se repitan los incidentes violentos del miércoles pasado, cuando un grupo de manifestantes protestó contra la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal. De hecho, se habían pedido refuerzos de antidisturbios de otras partes de España para hacer frente a este peligro. “No habíamos visto una ‘kale borroka’ como esta en A Coruña”, señalan.

Todos los sindicatos policiales (SPP, SUP, CEP y Jupol) han expresado su malestar por lo ocurrido en María Pita el miércoles y coinciden en que nunca se debió permitir que dos grupos antagónicos se manifestaran en el mismo punto. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, señala que no hubo ningún informe negativo, y que los disturbios comenzaron cuando los simpatizantes de Vox (y el propio Abascal) se habían marchado.

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Recuerdan que se han llegado a prohibir manifestaciones de los propios policías. “El derecho a manifestación es sagrado, pero lo de María Pita fue una barbaridad, exigimos responsabilidades”, señalan desde el SUP, mientras que desde Jupol piden ya dimisiones. La consecuencia directa de esta desidia gubernativa fue el estallido de una violencia desmedida.

“Son grupos radicales, extremistas, que vienen buscando el follón, nada más”, coinciden los sindicatos. Aunque la manifestación de María Pita fue convocada por Galiza Nova, también contó con la presencia de los Riazor Blues, conocidos por su comportamiento violento. “Son viejos conocidos, pero vinieron de toda Galicia”. La Brigada de Información sigue investigando y se esperan nuevas detenciones que se sumarán a las tres que se realizaron durante los disturbios por atentado contra la autoridad y desorden público.

Represión policial

Para la jornada de este domingo están previstas concentraciones “contra la represión policial” convocadas por Galiza Nova, CIG, BNG y Erguer (un sindicato de estudiantes) en ocho puntos distintos de Galicia. Para los policías, “estos llamamientos políticos son una irresponsabilidad”. Algo en lo que insisten es: “Que acudamos a concentraciones donde 200 personas en primera línea estén encapuchadas haciendo gestos amenazantes y detrás menores de edad que no saben sus padres que están acudiendo a manifestaciones es una irresponsabilidad”.

Aunque la portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Avia Veira, ha desvinculado a Galiza Nova (su sección joven) de los actos violentos y han cargado las tintas contra la actuación policial, que consideran “desproporcionada”. El problema, como señalan las autoridades, es que dentro de la masa pacífica se encuentran grupúsculos (todo el mundo señala a los Riazor Blues) que sí son violentos y que el miércoles usaron piedras, bengalas y cohetes contra la Policía.

Actualmente, A Coruña es la sede de tres Unidades de Intervención Policial (UIP) aunque una se encuentra en Melilla. Pero los sindicatos recuerdan que, aunque teóricamente cada unidad debe contar con cincuenta efectivos, no están completadas. Por otro lado, cuentan con el apoyo de la UPR (Unidad de Prevención y Respuesta) que también vigila manifestaciones pero que no está tan preparada y equipada como la UIP para el control del orden público.

Estos efectivos son suficientes normalmente para controlar situaciones como las que se dan periódicamente con los partidos de fútbol de alto riesgo. Pero la concentración de esta mañana también es de alto riesgo, y todos esperan que acabe en violencia. Según el sindicato CEP: “Se va a liar muy parda”.

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