La llegada de petróleo a A Coruña sigue al alza, con un incremento del 7,6% desde julio

Un petrolero atracado en el pantalán de Repsol en Langosteira Archivo El Ideal Gallego

La actividad de Repsol en el Puerto Exterior de Langosteira sigue al alza. Desde mediados del pasado mes de julio hasta esta semana, sus instalaciones han recibido a un total de 18 buques petroleros, alcanzando un volumen de descargas de 1.509.709 toneladas de crudo, según revela el registro de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Estos datos suponen un incremento del 7,58% respecto al mismo período del año anterior, cuando la empresa energética recibió 1.403.327 toneladas de petróleo en su terminal de la dársena exterior.

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Estas operaciones se producen en plena guerra de Irán, que comenzó el pasado mes de febrero tras los ataques de Estados Unidos y de Israel. Esto ha provocado el cierre del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, lo que ha supuesto un problema de oferta de esta materia prima a nivel mundial y ha derivado en un contexto de la inestabilidad geopolítica

La empresa que explota la refinería de A Coruña ha mantenido un ritmo constante durante estas semanas. Entre los grandes petroleros que han operado en Langosteira destacan el ‘P. Bel Air’, que a principios de agosto registró la mayor descarga individual del periodo con 148.881 toneladas, seguido por buques de gran calado como el ‘Haigui’ (98.033 toneladas), el ‘Stamos’ (95.150 toneladas) y el ‘Saga’ (95.095 toneladas).

Con un promedio de recepción que roza las 84.000 toneladas por buque, la infraestructura de Langosteira ratifica su capacidad logística para albergar operaciones de gran tonelaje con estándares de seguridad y eficiencia.

Eficiencia

Como dato llamativo, a pesar de haber recibido un 14,29% menos de escalas (18 buques frente a los 21 de 2025), el volumen total de crudo descargado aumentó un 7,58%. Estas cifras muestran que existe una tendencia a una mayor concentración de las cargas: menos barcos, pero con más mercancías.

Repsol informó el pasado mes de abril de que llevaría a cabo diversas inversiones para aumentar la capacidad de producción de la refinería coruñesa. El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, explicó que el objetivo de esta actuación es aumentar la “capacidad” productiva para llegar al verano “con un 15% más de queroseno”, combustible clave para la aviación.

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La empresa energética también aseguró que pondría en marcha “una batería de medidas en las cinco refinerías” que tiene España, para incrementar “la fabricación de productos como gasoil y queroseno” y garantizar “el suministro”.

En concreto, la directora de la refinería de A Coruña, Natalia Barreiro, detalló durante la celebración de un foro en mayo que se ha triplicado la producción de queroseno desde marzo. “Normalmente, abastecíamos al mercado interno, hemos sacado producto para abastecer otras zonas y aeropuertos”, explicó.

La actividad en la terminal de la empresa energética se ha acelerado en los últimos meses. Al incremento del 7,58% registrado entre mediados de julio y esta semana, hay que sumar el aumento que se produjo en el mes y medio anterior (entre junio y mediados de julio), cuando el petróleo llegado a la terminal del Puerto Exterior creció un 24%, según los datos del registro que lleva la Autoridad Portuaria de A Coruña. En este período, por la dársena exterior pasaron 741.534 toneladas de petróleo, frente a las 597.751 del mismo período del año anterior.