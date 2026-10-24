Los deportivistas Tristán y Hélder intentan rematar un córner ante la oposición de los jugadores del Lille Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en el año 2001, el Deportivo consiguió con un empate ante el Lille, gracias a un gol de Tristán, seguir vivo en la Liga de Campeones; hace 50 años, en 1976, el sanatorio de Oza era transferido a la Diputación Provincial para que fuese transformado en un centro gerontológico; hace 75 años, en 1951, se presentó la propuesta para crear el Museo del Mundo Céltico; y hace 100 años, en 1926, el Noticiero de Comercio y Turismo de Madrid elogiaba la ciudad en su publicación.

Hace 25 años | El Dépor hizo lo justo para seguir adelante en la Liga de Campeones

El Deportivo consiguió frente al Lille (1-1) el punto que le hacía falta para garantizar su presencia en la segunda fase de la Liga de Campeones. El partido estuvo marcado por las constantes faltas de los franceses y los goles de los dos conjuntos se consiguieron de penalti. El tanto coruñés lo transformó Tristán.

Por otro lado el Coliseo se convirtió en aula de examen para 800 opositores que competían por una plaza de funcionario. A las once y media de la mañana una multitud se agolpaba en las puertas del recinto para conseguir así la plaza tan importante. Fue necesario recurrir al multiusos coruñés para dar cabida a todos los aspirantes, aunque sólo dos de cada cien lograrán el ansiado empleo.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El sanatorio de Oza será transformado en un centro gerontológico

El sanatorio de Oza será transferido a la Diputación Provincial, al objeto de ser reconvertido en un centro gerontológico, dada la fuerte demanda de este sector, que se considera socialmente prioritaria. Los enfermos, actualmente 70, no serán desantendidos en ningún momento, ya que la Dirección General de Sanidad se compromete a seguir atendiéndolos en centros con mayores posibilidades asistenciales. El mismo compromiso será mantenido por la mencionada Dirección General, que respetará todos los derechos de los funcionarios y demás personal laboral, que serán absorbidos por la Diputación Provincial, con establecimiento de los contratos correspondientes en los que se mantendrán las situaciones legales adquiridas.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | La Coruña acogerá el nuevo museo dedicado al Mundo Céltico

El alcalde presentó una propuesta para la creación del museo del Mundo Céltico, en La Coruña, en el que se recogerían todos los vestigios de las civilizaciones celtas, dispersos, y sería un centro de estudio e investigación instalado en la zona escolar. Expresó que con esto se cumplía un deseo expresado por el Caudillo. Se acordó la proposición y que se comunicara inmediatamente a la Casa Civil de S. E. el Jefe del Estado, a quien se ofrecía la Presidencia en honor del patronato que se constituya para ir a la realización de esta obra. Se refirió también a la intensa propaganda que se está haciendo de la Casa de América en La Coruña y que se imprimirá un folleto para enviar a las Repúblicas del Nuevo Continente.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | El Noticiero de Comercio y Turismo elogia el estado de la ciudad

El Noticiero de Comercio y Turismo, revista mensual del Fomento Español de Relaciones Internacionales y Turismo, que ve la luz en Madrid, publica en su número correspondiente al corriente mes el siguiente artículo sobre la ciudad herculina: “Constituye esta ciudad, que se considera como una de las más alegres de España, una extensa península rodeada, de un lado por su hermosa bahía, del otro, por el mar del Orzán que forma la ensenada. El clima, el paisaje y la vida de La Coruña han sido elogiados, en todos los tiempos por cuántos la visitaron. Urbanizada, limpia y bella, reflejándose eternamente en el mar, retiene al turista con la risueña suavidad del trato de sus moradores”.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego