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A Coruña

Feijóo se pregunta tras los disturbios en A Coruña si se quiere lo que ocurre en Francia

El líder del PPdeG Alfonso Rueda ha criticado también lo acontecido en una plaza de María Pita "convertida en un campo de batalla"

Efe
24/10/2026 15:46
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al de la Xunta, Alfonso Rueda
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El presidente del PP y candidato, Alberto Núñez Feijóo, se ha preguntado este sábado tras los disturbios que el pasado miércoles se produjeron tras un acto en A Coruña del presidente de Vox, Santiago Abascal, si se quiere para España lo que pasa en Francia.

Los disturbios comenzaron tras un acto de Vox en María Pita y se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, primero con lanzamiento de objetos y cargas policiales; y después con fuego en numerosos contenedores por toda la ciudad y barricadas.

En la manifestación participaron integrantes de las juventudes socialistas al grito de 'No pasarán', las del BNG (Galiza Nova) y miembros del sindicato local de vivienda, pero el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha responsabilizado de lo vivido a un "grupúsculo".

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En un mitin de precampaña en Vigo con cerca de dos millares de asistentes, según el PP, Feijóo ha hecho mención hoy de esos incidentes y ha dicho que "Galicia no es" desde luego la que se vio esta semana, porque "la violencia de los sectarios no es Galicia".

Ha afeado a aquellos que "buscan agitar la calle que les da la espalda" y se ha preguntado directamente si lo que se quiere son los disturbios de Francia, porque él lo que desea es "un país en el que se pueda discrepar con palabras, pero no con piedras".

Para él, lo de A Coruña es el ejemplo de lo que pasa "cuando buscas el enfrentamiento, la división, el muro y la confrontación", y, tras enviar su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los periodistas heridos, ha prometido "garantizar la seguridad" y que al mismo tiempo nadie vea coartados sus derechos.

Feijóo ha pedido en suma "derribar el muro" de Sánchez, ese que "alimenta a los extremistas y nos destruye como país".

El líder del PPdeG Alfonso Rueda ha criticado también lo acontecido en una plaza de María Pita "convertida en un campo de batalla", con agentes heridos a los que ha trasladado su apoyo.

"Galicia no va a tolerar ni va a soportar la violencia, esos no son Galicia, todos esos no nos representan", ha sentenciado Rueda. 

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