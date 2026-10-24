Evacuada una persona en A Coruña por inhalación de humo

Camión de Bomberos ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Una persona fue evacuada tras inhalar humo en un incendio originado en una cocina de A Coruña. Tal y como informó el 112 Galicia, el fuego comenzó alrededor de las 16.00 horas en un piso situado en la plaza de Esteban Lareo Castro.

Según varios particulares que contactaron con el 112 Galicia, se escuchaban algunos gritos y se veía salir humo por la ventana de un edificio. Hasta el punto se desplazaron miembros del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de A Coruña y de la Policía Nacional y Local. Tras su intervención, los bomberos indicaron que habían ardido una campana extractora y una sartén, así como parte del mobiliario de la cocina. Finalmente, fue necesario evacuar a una persona al hospital de referencia por inhalación de humo.