El Palacio de los Deportes de Riazor saca los pasos prohibidos para coronar a la ‘realeza’ del baile

El Palacio de los Deportes de Riazor acoge la II Copa Diputación de Baile Deportivo Quintana

A Coruña se mueve este sábado al ritmo de la samba, el chachachá, el vals, el tango o la rumba. Y lo hace con una asistencia de récord. El Palacio de los Deportes de Riazor acoge la II Copa Diputación de Baile Deportivo, en la que 325 participantes procedentes de diferentes partes de España y Portugal llegaron al pabellón coruñés para competir por el trofeo que los distinguiese como la ‘realeza’ de las diferentes modalidades.

Ante un jurado y un público que disfrutan desde primera hora de varios ritmos, los deportistas demuestran su gran destreza en categorías como bailes caribeños y bailes latinos, además de danza coreográfica y combinación.

La de este sábado fue la segunda edición de este campeonato, que ya se ha consolidado como una cita de referencia para el baile deportivo en Galicia, reuniendo a deportistas de Galicia, Madrid, Valencia y Portugal, entre otros puntos, y estando presentes campeones del mundo.

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En la jornada de este sábado, que concluirá a las 21.00 horas, y pese a los nervios, los participantes pusieron en pie a un público que también dio rienda suelta al bailes desde sus gradas. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando las parejas recorrieron el escenario durante la enérgica modalidad de quickstep, entre otras.