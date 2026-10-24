Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El imperio de las tapas low cost de A Coruña se pasa a las tostas

Vita-K abrió sus puertas en la calle de la Franja, con una propuesta totalmente diferente

Guillermo Parga
Guillermo Parga
24/10/2026 17:08
El nuevo Vita-K de la calle de la Franja
El nuevo Vita-K de la calle de la Franja
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Va de reinvenciones la semana en la hostelería de A Coruña, donde la líder de los tacos y el rey de las tapas low cost han iniciado proyectos alternativos. Si el pasado viernes Takontento se convertía en La Carolina, una taberna castiza, al mismo tiempo Vita-K inauguraba su tercer local: Vita-K Meat. No deja lugar a muchas dudas el nombre, con la carne como gran protagonista.

La terraza de Vita-K en la calle de la Estrella

La tapería más famosa del centro de A Coruña abrirá, como mínimo, un tercer local

Más información

El nuevo establecimiento se sitúa en el número 57 de la calle de la Franja. Y no va de tapas, sino de tostas. Aquí todo se sirve sobre una base de pan y a un precio de 2,50 euros. "Con dos y una cañita vas comido", advierte la propiedad. Son siete las opciones que se ofrecen en carta: lagarto con mahonesa de bacon, morcilla con cebolla caramelizada, contramuslo de pollo adobado, bacon con queso, chorizo con chimichurri, entraña con pimiento asado y pollo al curry con tomate.

Alvarito

Las tapas de A Coruña con guiños a Urbano Lugrís y Jorge Cabezas

Más información

En el horizonte de la propiedad ya está la apertura de un cuarto local, posiblemente en el área metropolitana. "Mientras se pueda, ¿por qué no?", se pregunta el rey de las tapas low cost.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Juzgan al dueño de un bar que agredió a un discapacitado diciéndole que era un "juego" en el que podía ganar un jamón
Europa Press
Vista da García Irmáns

Betanzos someterá a aprobación o Plan de Acción Local de Axenda Urbana 2030
Redacción
El nuevo Vita-K de la calle de la Franja

El imperio de las tapas low cost de A Coruña se pasa a las tostas
Guillermo Parga
PP Culleredo

García reúne a la Junta Directiva Local del PP de Culleredo y anuncia encuentros vecinales en las once parroquias
Redacción