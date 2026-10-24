El imperio de las tapas low cost de A Coruña se pasa a las tostas

El nuevo Vita-K de la calle de la Franja Quintana

Va de reinvenciones la semana en la hostelería de A Coruña, donde la líder de los tacos y el rey de las tapas low cost han iniciado proyectos alternativos. Si el pasado viernes Takontento se convertía en La Carolina, una taberna castiza, al mismo tiempo Vita-K inauguraba su tercer local: Vita-K Meat. No deja lugar a muchas dudas el nombre, con la carne como gran protagonista.

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El nuevo establecimiento se sitúa en el número 57 de la calle de la Franja. Y no va de tapas, sino de tostas. Aquí todo se sirve sobre una base de pan y a un precio de 2,50 euros. "Con dos y una cañita vas comido", advierte la propiedad. Son siete las opciones que se ofrecen en carta: lagarto con mahonesa de bacon, morcilla con cebolla caramelizada, contramuslo de pollo adobado, bacon con queso, chorizo con chimichurri, entraña con pimiento asado y pollo al curry con tomate.

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En el horizonte de la propiedad ya está la apertura de un cuarto local, posiblemente en el área metropolitana. "Mientras se pueda, ¿por qué no?", se pregunta el rey de las tapas low cost.