Concierto de Julio Iglesias en el Coliseum en el año 2001 Archivo El Ideal Gallego

"Un canto a Galicia, hey

Terra do meu pai

Un canto a Galicia, hey

Miña terra nai

Teño morriña, hey

Teño saudade

Porque estou lonxe

De eses teus lares"

Es parte de la mítica 'Un canto a Galicia' del cantante Julio Iglesias. La canción con la que el artista, ya consolidado, quiso homenajear a principios de los años 70 el lugar que había visto nacer a su padre, Julio Iglesias Puga, importante ginecólogo que fue reconocido, sobre todo en los últimos años, por el sobrenombre de 'Papuchi' en la prensa. Sin embargo, desde aquel año 1971 en el que se estrenó en plenas fiestas de María Pita aquel 'Un canto a Galicia', ninguno de los dos hijos cantantes de Julio Iglesias había actuado en la ciudad. Hasta ahora.

Julio Iglesias Jr., que este domingo estará en el Palacio de la Ópera (19.00 horas) para poner voz a los grandes clásicos de su padre, será el primer vástago del cantante internacional en pisar la tierra que vio nacer a ese canto a Galicia.

Concierto Julio Iglesias Jr. Más información

Ni él ni su hermano Enrique habían nacido cuando A Coruña escuchó por primera vez el que se convirtió en uno de los grandes éxitos internacionales de Julio Iglesias, con números 1 en 1972 en países como Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, Italia y lugares de América Latina, el norte de África e incluso Oriente Medio. Pero eso fue en 1972. Antes el público coruñés ya había sido el testigo de un estreno que quedó cuajado de anécdotas.

Julio Iglesias llegaba el 12 de agosto de 1971 al cartel de las fiestas de María Pita en un concierto anunciado en el Palacio de los Deportes junto a Víctor Manuel, que lideraba el 'festival'. Fue una doble sesión de tarde y noche en la que Julio Iglesias, que ya había ganado en Benidorm con 'La vida sigue igual' y que ya había estado a punto de colarse en el podio de Eurovisión con su 'Gwendolyne', mostró al productor y crítico Nonito Pereira y al periodista de El Ideal Gallego Ezequiel Pérez Montes aquella canción durante una comida en el restaurante Fornos y con los murales de Lugrís como testigos, según contaba el propio comunicador en una entrevista en 'La Hoja del Lunes'.

Cartel con el anuncio del concierto de Víctor Manuel y Julio Iglesias en el que este estrenó 'Un canto a Galicia'

"Lo entrevisté y comimos en el Fornos. En los postres salió en la conversación que esa noche estrenaba 'Un canto a Galicia'. Me enseñó una letra que en vez de 'pai' decía 'pae'. Le tomaron el pelo en el primer pase del concierto y hubo que rehacerla y lo hice yo. De hecho, por Navidades me manda un dinerillo de derechos de autor", cuenta. Sin embargo, no hay constancia de que la canción se estrenase en el pase vespertino. Pero sí llegó, efectivamente, en el segundo, el nocturno. Fue tras la actuación de la tarde cuando pidió a Nonito Pereira que mediase con Víctor Manuel para que actuase en primer lugar con el pretexto de que quería estrenar una canción muy significativa para el público local. Según las crónicas, Julio Iglesias se subió al escenario con traje blanco para cerrar el concierto, pero un tropezón inoportuno estuvo a punto de arruinar la velada. El artista recuperó la compostura y entonó 'Un canto a Galicia'.

No fue la última vez que lo hizo en A Coruña. A donde volvió en 1989, también a las fiestas de María Pita. Esta vez el escenario se trasladó a la plaza del palacio municipal, en la que se dieron cita ocho mil personas unos días después de que Mecano, con treinta mil, batiese el récord absoluto de asistencia a este emplazamiento (antes de la llegada de los tiempos de Omar Montes).

Regresaría Julio Iglesias a la ciudad en 2001, esta vez para cantar ante 6.000 personas en el Coliseum, donde confesó sentirse "contento por estar en una ciudad tan modélica en España" y donde aseguró que 'Un canto a Galicia' es la canción "más importante de la música gallega". La última vez que se subió a un escenario coruñés fue en 2002, ante otras 6.000 personas en el Coliseum, en el que se reunieron fans de tres generaciones.

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Pero el de este domingo de su hijo Julio Iglesias Jr. será el primero de uno de sus vástagos en tierras coruñesas. Antes, Enrique Iglesias había rozado la ciudad herculina, pero sin llegar a aterrizar en ella. En 1997, a la salida de su segundo disco, 'Vivir', tras el abrumador éxito del primer álbum y de canciones como 'Experiencia religiosa' o 'Si tú te vas', Iglesias cantaba en Vigo el mismo día que en A Coruña otro Enrique, en este caso, Ricky Martin, ponía a bailar a la ciudad al son de 'María'. Más cerca se quedó en el año 2000, cuando el ciclo de conciertos 'Galicia cidade única' llevó al segundo hijo varón de Julio Iglesias hasta la plaza del Obradoiro de Santiago en octubre de 2000.