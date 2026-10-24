El cambio de hora en A Coruña: 90 minutos menos de sol durante dos meses

Amanecer en A Coruña este sábado Quintana

El horario de invierno comenzará en España esta madrugada, del sábado 24 al domingo 25, cuando a las 03.00 horas los relojes se atrasarán a las 02.00, un cambio cuestionado desde hace años pero que la Comisión Europea renovó de forma automática en marzo hasta 2031.

Cambio de hora de invierno

A partir de mañana, domingo, la población percibirá que amanecerá y anochecerá más temprano con el nuevo horario, vigente hasta el 28 de marzo de 2027.

Desde el equinoccio de otoño del pasado 23 de septiembre, cuando hubo prácticamente las mismas horas de luz que de oscuridad, la duración de los días va en descenso y llegará a su mínimo durante el solsticio de invierno del próximo 21 de diciembre.

En el caso de A Coruña, el cambio de hora se traduce en hora y media diaria menos de sol durante dos meses. Los datos de MeteoGalicia apuntan a que este 24 de octubre el sol salió a las 08.58 horas y se pondrá a las 19.37 horas, lo que deja 10 horas y 39 minutos de luz en la ciudad. El cambio de hora no variará mucho la situación, ya que para el domingo se espera la salida solar para las 07.59 y el anochecer a las 18.36, es decir, que amanecerá más temprano y llegará también la oscuridad más temprano, pero todavía habrá 10 y 37 minutos de luz. Dos minutos menos que el día anterior.

Así irá ocurriendo día a día hasta mediados de diciembre. A Coruña irá perdiendo horas de sol hasta alcanzar el mínimo entre el 17 de diciembre y el 26 de diciembre, cuando solo habrá luz durante ocho horas y 59 minutos, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. A partir de ahí volverá a ir creciendo el tiempo de luminosidad hasta el equinoccio del mes de junio, que marcará el máximo de horas de sol.

Un cambio controvertido

En 2019, el Parlamento Europeo votó a favor de acabar con la práctica del cambio de hora, que originalmente buscaba ahorrar energía al acercar las horas de actividad laboral a las de luz solar.

La madrugada del sábado al domingo 25 de octubre se retrasan los relojes Más información

Pese a la controversia sobre si Europa debería seguir con el cambio de hora, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el 18 de marzo una comunicación que fijaba las fechas de inicio del horario de verano y de invierno para los próximos cinco años.

Según los expertos, el cambio de hora puede alterar la salud y la productividad laboral por la fatiga y la falta de concentración, por lo que recomiendan ajustar los horarios de sueño y comidas unos días antes, sobre todo en grupos sensibles como niños y ancianos. Se desaconseja, en cambio, el uso de ansiolíticos.

Esta madrugada, todos los dispositivos con conexión a internet se sincronizarán de forma automática con el nuevo horario, mientras que los relojes de pared o de pulsera convencionales, los que llevan los electrodomésticos y los de coches sin conexión tendrán que atrasarse a mano.