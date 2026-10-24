El cambio de estación de bus reabre el debate sobre la creación del Consorcio de Transportes de A Coruña

Dos autobuses metropolitanos, a su paso por el centro de la ciudad Patricia G. Fraga

Después de décadas de desacuerdos entre administraciones, en 2021 se construía el primer paso hacia la nueva movilidad coruñesa. Ese nuevo paradigma, que involucraría tanto al transporte por carretera como al ferroviario, tenía su horizonte en 2026. Cinco años después, este proyecto comienza a ver la luz al final del túnel. La parte dedicada al bus, de hecho, se estrenará el próximo 3 de noviembre. No obstante, su inminente apertura no está causando el furor que entonces se preveía. La reorganización de líneas con motivo de su nueva ubicación, sumado al malestar de los usuarios con el funcionamiento actual del transporte metropolitano, ha provocado que, esta semana, responsables políticos de la ciudad y su entorno hayan reabierto la posibilidad de crear un Consorcio Metropolitano de Transportes.

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Esta propuesta la defendió el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, el pasado miércoles en unas jornadas organizadas por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Según explicó Lage, “é necesario que a Xunta entenda que deba crearse este consorcio e compartir a xestión e a planificación”, ya que, “a pesar de ter as competencias, a Xunta foi incapaz de resolver o problema da mobilidade metropolitana”, afirmó el concejal.

En toda España, operan desde hace años más de una decena de sistemas similares metropolitanos

Una propuesta que secundó el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, quien también expresó su inquietud ante “la ausencia de soluciones” para el transporte metropolitano, y el “anuncio apresurado” de la apertura de la nueva estación de bus en la ciudad, “sin apenas información, sin explicar su afección a las líneas de la comarca y sin dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía del entorno de A Coruña”, apuntó.

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Primer cinturón metropolitano

Tal y como plantea el regidor cullerdense, para impulsar el cambio real del transporte metropolitano y atender al interés general de los vecinos pasa por “replantearse de forma rigurosa la creación de un Consorcio de Transportes entre la ciudad y el área”. Aunque incidió en que, de entrada, en este proceso participe la ciudad con el primer cinturón metropolitano (Culleredo, Oleiros, Cambre y Arteixo), que acumula el principal volumen de viajes.

En A Coruña y su entorno, se estableció hace casi una década un Área de Transporte Metropolitano (ATM), que organiza la Xunta con los ayuntamientos próximos y las empresas de transporte. Este sistema, al carecer de una mayor coordinación entre municipios, no agrupa los diferentes medios de transporte que el nuevo consorcio pretende incluir. En Vigo, por ejemplo, forman parte de este acuerdo también los servicios marítimos de la ría a Cangas y Moaña. Una opción que expertos en movilidad consideran que podría también tener éxito en A Coruña y su entorno, como la implantación de líneas hacia Santa Cruz o Mera, y así, evitar congestión en horas punta en el transporte por carretera.

Ejemplos en España

En todo el territorio nacional, operan desde hace años más de una decena de consorcios de transporte. En Madrid, por ejemplo, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) gestiona y regula todos los transportes públicos colectivos de la comunidad desde 1985. Opera, en total, 354 líneas de buses interurbanos, 312 de urbanos, diez de Cercanías, trece de metro, tres de metro ligero y una de tranvía.

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En comunidades multiprovinciales como Andalucía, donde, además, las competencias en el transporte metropolitano son compartidas entre la Junta de Andalucía y las administraciones locales, las ocho provincias cuentan con consorcios de transporte. En el caso de Cádiz, también están incluidos transportes marítimos hacia el puerto de Santa María y Rota.