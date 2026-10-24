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A Coruña

El Ayuntamiento aprueba el plan para construir las nuevas cocheras del autobús urbano en A Grela

El acuerdo con el ministerio de Defensa permitirá urbanizar un solar de casi 22.000 metros cuadrados

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/10/2026 11:13
Terrenos del antiguo Cuartel de Automóviles en A Grela
Terrenos del antiguo cuartel de automóviles en A Grela
Germán Barreiros
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El Ayuntamiento de A Coruña acaba de formalizar definitivamente el proyecto de reparcelación de la propiedad denominada 'Acuartelamiento de A Grela' o 'Cuartel de Automóviles' y el acuerdo para la liquidación del convenio firmado con el Ministerio de Defensa, que permitirá disponer de este espacio para llevar a cabo una intervención que traerá nuevos equipamientos públicos a una zona instrumental de acceso y salida de la ciudad, en el que se instalarán, entre otras cosas, las cocheras de los autobuses urbanos.

Vista del antiguo Cuartel de Automóviles en A Grela, donde el Gobierno local tiene intención de que se construyan las nuevas cocheras del autobús urbano

La construcción de la cochera de buses se demorará hasta 2028

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“Este es un gran paso para el establecimiento de unas dependencias que serán clave para facilitar y mejorar la logística del transporte urbano con vistas al nuevo contrato que se licitará próximamente”, apuntó la alcaldesa, Inés Rey. 

La parcela, colindante a la carretera de Baños de Arteixo, lleva sin uso muchos años. El objetivo del Ayuntamiento es urbanizarla al entender que es un enclave de grande utilidad.

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Las nuevas cocheras del autobús urbano se levantarán en A Grela

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El proyecto de reparcelación promovido por el Ayuntamiento contempla disponer de algo más de la mitad de este solar, casi 22.000 metros cuadrados de la superficie total existente, con una edificabilidad de unos 38.000 metros cuadrados. El uso de esta superficie permitirá contar no solo con espacio para cocheras, sino también albergar otros servicios públicos que podrían resultar necesarios, explican desde el Gobierno local.

La propuesta establece también la extinción del convenio por mutuo acuerdo de las partes y determina las reglas para su liquidación, con la finalidad de concretar las obligaciones y los compromisos asumidos, ejecutados, pendientes o extinguidos por cada uno de los agentes implicados.

El espacio ganado con el acuerdo pasará a ser de titularidad municipal y, por sus dimensiones, permitirá en un futuro albergar otros servicios más allá del uso como cocheras para el transporte público.

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