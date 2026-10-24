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A Coruña

¿Cómo sería una película de Tarantino en A Coruña?

Maré abrió sus puertas al público con una espectacular puesta en escena basada en la música del director americano

Guillermo Parga
Guillermo Parga
24/10/2026 23:41
Maré abrió sus puertas al público con una espectacular puesta en escena basada en la música del director Quentin Tarantino
Maré abrió sus puertas con una espectacular puesta en escena basada en la música de Quentin Tarantino
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Reventaría la cabeza de cualquier IA pedirle que se imagine una secuencia de una película de Tarantino, ambientada en el puerto de A Coruña y con unas 200 personas en la sala. Y eso es precisamente el experimento al que se arriesgó el grupo Pelícano para el acto inaugural de la sala Maré, el antiguo Dux: una experiencia basada en las películas del director americano, con un repaso de los grandes temas de su filmografía. Y de eso se encargó la pletórica banda viguesa Mambas Negras

VIDEO VERTICAL REEL CON MARCA Sala Maré, Guillermo Parga

Vaya por delante que no hubo una masacre, solamente en la impresionante pantalla del techo, que dejó boquiabiertos a los que desvirgaron Maré. Posiblemente, una expresión que le encantaría al propio Quentin. Pero volvamos a ese equilibrio entre el entorno y la experiencia, entre lo que sonaba y el envase. El equipo de sonido es espectacular, y la sala, de mediano tamaño, un diamante en bruto para el futuro de la ciudad. Por cierto, los más veteranos identificaron en la mesa de mezclas al histórico DJ de LP45, Goro

El primer tema en directo en la historia de Maré fue ‘Little green bag’, hilo de la secuencia de apertura de ‘Reservoir Dogs’. Y claro, a muchos se les vino a la cabeza su primera experiencia con Tarantino. El viaje continuó por ‘Once upon a time in México’, además de la prestada ‘Abierto hasta el amanecer’, con Danny Trejo a todo trapo en la proyección. 

Galería

Así fue la inauguración de la sala Maré

Maré abrió sus puertas al público con una espectacular puesta en escena basada en la música del director Quentin TarantinoVer más imágenes

Ni la banda escapó al momento histórico y se refirió a esta oportunidad como “un placer” y “pedazo de sala”, que lo es. Por cierto, resulta casi imposible reconocer el Dux en la estructura actual. También se refirieron los músicos a Tarantino como “sionista de mierda” y “Palestina libre” pidieron. 

Del resto de la selección hay que destacar la intensidad de ‘Girl, youll be a woman soon’, de 'Pulp Fiction', además de ‘Son of the preacher man’. Y, por supuesto, el momento bailongo de Uma Thurman y Travolta al ritmo de ‘You never can tell’. Maré, en cambio, espera contar muchas más noches así.

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