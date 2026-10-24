Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Alerta amarilla por viento en A Coruña

El aviso llega tras un viernes de fuerte oleaje

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
24/10/2026 10:14
La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al mar
Un hombre pasea con sus perros por la playa de Riazor
Javier Alborés
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Tras el día de oleaje de este viernes, que dejó alturas de más de 5 metros, la costa de A Coruña vuelve a estar en alerta. Este sábado el litoral de la ciudad y su área tendrá activado el aviso amarillo por fuerte viento.

Galería

Las fotos de la primera alerta naranja del otoño en A Coruña

La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al marVer más imágenes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará a las ocho de la tarde una alerta amarilla por fuertes vientos del suroeste en la zona litoral, que pueden llegar a 60 kilómetros por hora.

Será una alerta corta, ya que se desactivará a medianoche.

Mientras, el cielo estará nuboso, con temperaturas de entre 12 y 18 grados.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al mar

Alerta amarilla por viento en A Coruña
Noela Rey Méndez
Veolia_geotermia

La seguridad de los recursos frente al cambio climático
Redacción
Dos autobuses metropolitanos, a su paso por el centro de la ciudad

El cambio de estación de bus reabre el debate sobre la creación del Consorcio de Transportes de A Coruña
Dani Sánchez
Exposición dos alumnos da EEIU de Coirós no Museo das Mariñas

Os escolares de Coirós, artistas invitados no Museo das Mariñas de Betanzos
Lucía Tenreiro