Alerta amarilla por viento en A Coruña

Un hombre pasea con sus perros por la playa de Riazor Javier Alborés

Tras el día de oleaje de este viernes, que dejó alturas de más de 5 metros, la costa de A Coruña vuelve a estar en alerta. Este sábado el litoral de la ciudad y su área tendrá activado el aviso amarillo por fuerte viento.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará a las ocho de la tarde una alerta amarilla por fuertes vientos del suroeste en la zona litoral, que pueden llegar a 60 kilómetros por hora.

Será una alerta corta, ya que se desactivará a medianoche.

Mientras, el cielo estará nuboso, con temperaturas de entre 12 y 18 grados.