A tequeño ‘muerto’, tequeño puesto: el nuevo local de A Coruña que provocaba peregrinaciones a Ordes

Roimer Pirela, propietario de Tequeñísimo, con su producto estrella Patricia G. Fraga

Aún son muchos los coruñeses que, por inercia o simplemente despiste, caminan hacia María Pita en busca de uno de sus antojos favoritos. Sin embargo, y de forma indefinida, no volverán a encontrar El Tequeño. El pionero en la introducción del plato venezolano en la ciudad, además del local más longevo de la plaza coruñesa, dijo adiós hasta nuevo aviso hace un mes, el domingo 27 de septiembre. Es cierto que, con la proliferación de emprendimientos latinos, los fans de los tequeños tienen alternativas de sobra. Pero ninguna creada con la misma razón de ser que la de la familia Pastoriza hace cuatro décadas. Ahora, A Coruña da la bienvenida a Tequeñísimo, un local 100% venezolano y que promete convertirse en el referente de la especialidad.

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Tequeñísimo se instala en el número 110 de la ronda de Nelle, en un coqueto espacio que supone todo un viaje a Venezuela. Es como si al yo adulto de cualquier coruñés le preguntasen, al otro lado del Atlántico, cuáles son sus antojos de juventud. Pues bien, la comunidad latina en A Coruña tiene a su disposición desde ya las bebidas, snacks, dulces y platos de cocina con los que creció, y a los que seguramente le costaba acceder a título individual. De saciar esa necesidad se ha encargado Roimer Pirela, un maracucho (natural de Maracaibo) que se ha puesto el tequeño y la nostalgia por bandera. "Tendremos a la venta todo tipo de productos latinos, especialmente venezolanos, pero nuestra especialidad son los tequeños, además del tequebacon (con queso y panceta) y el tequeyoyo (con plátano macho amarillo y jamón)", subraya.

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Puede decirse que la llegada de Tequeñísimo a la ciudad es una cuestión de necesidad y aclamación popular. Los ordenses conocerán de sobra cuál es la capacidad de crecimiento de un negocio que allí, a casi 50 kilómetros de A Coruña, provocaba auténticas peregrinaciones para hacerse con sus productos. "Es la segunda sede de Tequeñísimo, y decidimos mudarnos por A Coruña es un lugar mucho más grande y mucha gente venía a propósito", reconoce Pirela, que achaca su éxito a la diáspora venezolana. "Los venezolanos solemos ser emprendedores, trabajadores y buscamos alternativas donde las haya; por eso, hay ideas que surgen como esta, ya que la comunidad latina es cada vez más grande", indica. Eso sí, cada vez entre sus habituales hay más coruñeses y gallegos.

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Finalmente, sobre la elección de la ronda de Nelle como sede apela a cuestión de práctica. "Buscábamos locales no tan costosos como los de las zonas más concurridas", asevera. Por cierto, durante el mes de apertura, con la compra únicamente de una bebida, el cliente recibe un tequeño, un buñuelo o un pastelito gratis.